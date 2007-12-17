Губерниев о Бабикове: «Вы можете себе представить, чтобы в команде Черчесова кто-то отказался выходить на поле?»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что должен был ехать из Риднау в Хохфильцен и выступить в эстафете на Кубке мира.

«Вы можете себе представить, чтобы в команде кто-то отказался выходить на поле?

То есть, к примеру, человек играет товарищеский матч за какую-то команду. Его вызывают в сборную, где все полузащитники заболели. А он говорит, мол, нет, мне лучше остаться здесь и сыграть еще один товарищеский матч за клуб.

Зачем здесь лукавить? Бабиков прекрасно имел информацию о том, что будет выступать в эстафете. Это все было ясно за несколько дней до этого. Другое дело, что потом вдруг начали говорить о самочувствии.

Ему предлагали ехать с утра в Хохфильцен, потому что уже Гараничев был не готов бежать. В итоге Эдуард Латыпов без всяких разговоров побежал эстафету. Он большой молодец.

Бабиков же финишировал вторым в гонке преследования на Кубке IBU. Значит, что самочувствие у него было нормальное.

Как бы ни относились болельщики ко мне, Драчеву и Бабикову, но если есть вызов в сборную, надо туда ехать.

Он тренируется в составе сборной России за деньги налогоплательщиков. Ее честь он должен защищать. Тут все очень просто», – написал Губерниев.

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев