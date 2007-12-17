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    Губерниев о Бабикове: «Вы можете себе представить, чтобы в команде Черчесова кто-то отказался выходить на поле?»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Кубок мира сборная России Дмитрий Губерниев Владимир Драчев Антон Бабиков Чемпионат.com Биатлон

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что Антон Бабиков должен был ехать из Риднау в Хохфильцен и выступить в эстафете на Кубке мира.

    «Вы можете себе представить, чтобы в команде Станислава Черчесова кто-то отказался выходить на поле?

    То есть, к примеру, человек играет товарищеский матч за какую-то команду. Его вызывают в сборную, где все полузащитники заболели. А он говорит, мол, нет, мне лучше остаться здесь и сыграть еще один товарищеский матч за клуб.

    Зачем здесь лукавить? Бабиков прекрасно имел информацию о том, что будет выступать в эстафете. Это все было ясно за несколько дней до этого. Другое дело, что потом вдруг начали говорить о самочувствии.

    Ему предлагали ехать с утра в Хохфильцен, потому что уже Гараничев был не готов бежать. В итоге Эдуард Латыпов без всяких разговоров побежал эстафету. Он большой молодец.

    Бабиков же финишировал вторым в гонке преследования на Кубке IBU. Значит, что самочувствие у него было нормальное.

    Как бы ни относились болельщики ко мне, Драчеву и Бабикову, но если есть вызов в сборную, надо туда ехать.

    Он тренируется в составе сборной России за деньги налогоплательщиков. Ее честь он должен защищать. Тут все очень просто», – написал Губерниев.

    Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев

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