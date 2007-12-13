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    IBU не отстранял Логинова, Гараничева и Старых. Они выступят на втором этапе Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Евгений Гараничев Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) не отстранял российских биатлонистов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017, сообщил источник в IBU.

    Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Александру Логинову, Евгению Гараничеву, Антону Шипулину, Ирине Старых и Алексею Волкову выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

    Логинов, Гараничев и Старых, которые вошли в состав команды России на второй этап Кубка мира, смогут принять участие в гонках.

    Допрос по делу о допинговых нарушениях на ЧМ-2017 пройдет сегодня после женского спринта.

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