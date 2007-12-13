Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Драчев: «Получили уведомление о начале следствия по ЧМ-2017. Завтра вылетаю в Австрию»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг СБР Антон Шипулин Владимир Драчев Александр Касперович Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Австрии начато следствие в отношении российских биатлонистов по обвинению в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017.

    «Подтверждаю: получили уведомление о начале следственных действий! Подтверждаю и то, что команда стартует (на этапе Кубка мира в Хохфильцене).

    Посольство РФ проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», – сказал Драчев.

    «Завтра утром вылетаю в Австрию», – ответил глава СБР в инстаграме на просьбу болельщика помочь команде.

    Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Александру Логинову, Евгению Гараничеву, Антону Шипулину, Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

    В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться