Владимир Драчев: «Получили уведомление о начале следствия по ЧМ-2017. Завтра вылетаю в Австрию»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Австрии начато следствие в отношении российских биатлонистов по обвинению в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017.
«Подтверждаю: получили уведомление о начале следственных действий! Подтверждаю и то, что команда стартует (на этапе Кубка мира в Хохфильцене).
Посольство РФ проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», – сказал Драчев.
«Завтра утром вылетаю в Австрию», – ответил глава СБР в инстаграме на просьбу болельщика помочь команде.
Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Александру Логинову, Евгению Гараничеву, Антону Шипулину, Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.
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