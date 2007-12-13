Владимир Драчев: «Получили уведомление о начале следствия по ЧМ-2017. Завтра вылетаю в Австрию»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил, что в Австрии начато следствие в отношении российских биатлонистов по обвинению в нарушении антидопинговых правил на .

«Подтверждаю: получили уведомление о начале следственных действий! Подтверждаю и то, что команда стартует (на этапе Кубка мира в Хохфильцене).

Посольство РФ проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», – сказал Драчев.

«Завтра утром вылетаю в Австрию», – ответил глава СБР в инстаграме на просьбу болельщика помочь команде.

Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Александру Логинову, Евгению Гараничеву, , Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг