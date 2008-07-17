Профиль 25-летнего тренера Тулаева удален с сайта СБР

Профиль тренера резервной сборной по стрельбе Владислава Тулаева удален с сайта Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее 25-летний специалист опубликовал в инстаграме видео, в котором, в частности, заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат».

Руководитель пресс-службы СБР Константин Бойцов заявил, что Тулаев никогда не работал тренером сборной России. Однако до вчерашнего дня профиль специалиста был на сайте СБР. Сегодня страница была удалена, но официальные комментарии на сайте СБР не появились.

Кроме того, до сих пор в официальном списке тренеров сборной России на сезон-2018/19 Тулаев значится тренером резервной мужской команды.

В утвержденном Министерством спорта составе сборной на новый сезон фамилия тренера также осталась. Там он указан как специалист мужской сборной команды, а его основное место работы – СБР.

На данный момент президент СБР Владимир Драчев никак не прокомментировал ситуацию с Тулаевым и его статусом в сборной России.

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