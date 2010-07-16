СБР сообщил, что Тулаев не работал в сборной. Но он числится тренером на официальном сайте

Руководитель пресс-службы СБР Константин Бойцов заявил, что Владислав Тулаев никогда не работал тренером сборной России.

При этом Тулаев до сих пор значится тренером резервной сборной на официальном сайте СБР. Помимо этого, имя Тулаева есть в новости о составах команд на новый сезон от 8 июня.

Более того, Тулаев есть в утвержденном Министерством спорта составе сборной России на новый сезон. Там он указан, как специалист мужской сборной команды, а его основное место работы – СБР.

«Sports.ru утверждает, что этот человек — тренер сборной по стрельбе. На самом деле, это не так. Этот человек ни одного дня формальных отношений с Союзом биатлонистов России не имел.

То, что он, как говорится, крутился на тренировке, — личное дело тренера. Я полагаю, что, даже если он с кем-то общался, уже сделали в его отношении правильные выводы», – рассказал Бойцов.

Тулаев опубликовал в своем инстаграме видео, в котором, в частности, заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат».

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