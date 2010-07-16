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    Владислав Тулаев: «Видео вырвано из контекста. Это был личный разговор»

    Теги сборная России СБР Владимир Драчев Владислав Тулаев Биатлон

    Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев сообщил, что его разговор с другом в инстаграме неправильно поняли.

    «Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с товарищем Драчевым на эту тему. Как это недоразумение объяснить болельщикам, потому что работа была нацелена на успех, но, тем не менее, команда новая создалась и какие-то там нюансы могли возникать в работе.

    Видео не должно было остаться в сети, потому что разговор был с утра очень рано, и узнал я об этом, что оно, оказывается, там, спустя несколько часов, но уже видите как получилось, это был личный разговор между двумя товарищами», – рассказал Тулаев.

    В русском биатлоне есть 25-летний тренер. Только послушайте, что он несет

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