Эмиль Хегле Свенсен: «МОК должно быть стыдно за этот хаос с русскими»

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 россиян, отстраненных ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), а также посочувствовал Антону Шипулину по поводу недопуска к Играм-2018 в Пхенчхане.

О решении CAS: «Это легкий хаос. МОК должно быть стыдно, раз у них не было достаточно доказательств для дисквалификации. Они поступили жестко, отстранив так много спортсменов, а тогда им нужны доказательства в каждом отдельном деле. Найти их не так просто. Мошенничество наверняка имело место, но нужны солидные факты, чтобы наказывать атлетов.

Доклад Макларена содержит сильные косвенные улики, но это не документ с доказательствами. Там много того, что указывает на странные вещи, но нет достаточно веских доводов, чтобы отстранять спортсменов. Поэтому мы сейчас в такой ситуации. Но я ни в коем случае не наивен: в России имело место мошенничество.

Что касается Родченкова, то он представляется мне странной личностью. Не совсем понимаю, почему они так верят его словам. Им нужно нечто большее, чем показания одного человека, чтобы отстранять спортсменов».

О Шипулине: «Мне жаль его. Между Играми четыре года, и он к ним готовился точно так же, как и мы. Но вокруг России уже много лет ходит много обвинений и теорий. Очень сложно понять, можно ли верить русским и давать еще один шанс или нет. У меня нет определенной точки зрения в этом вопросе».

О планах на ОИ-2018: «Думаю, что могу взять медаль. Это цель. В этом сезоне я не был достаточно хорош, чтобы сказать, что моя цель – золото. Иду за медалью и надеюсь на золото.

Мартен Фуркад и Йоханнес Бо были лучшими, и они главные фавориты. Они должны потерпеть неудачу, а у меня должен быть максимальный день, чтобы я имел шанс победить», – сказал Свенсен.

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