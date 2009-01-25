Павел Колобков: «База РУСАДА не может служить доказательством»

Министр спорта России Павел Колобков считает, что база данных РУСАДА за 2012-2015 годы не может служить доказательством вины российских спортсменов.

«База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа.

Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) делала свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством», – рассказал Колобков.