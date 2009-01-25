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    Павел Колобков: «База РУСАДА не может служить доказательством»

    Теги сборная России сборная России жен WADA Павел Колобков РУСАДА

    Министр спорта России Павел Колобков считает, что база данных РУСАДА за 2012-2015 годы не может служить доказательством вины российских спортсменов.

    «База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа.

    Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) делала свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством», – рассказал Колобков.

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