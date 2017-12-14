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    300 действующих российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозревающихся в употреблении допинга.

    Эту информацию WADA получило из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что положительные пробы этих 300 спортсменов из зимних и летних видов спорта, сданные с 2012 по 2015 годы, были отмечены как «отрицательные».

    Часть подозреваемых атлетов может выступить в Пхенчхане-2018.

    Дела спортсменов их списка будут рассматривать международные спортивные федерации.

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