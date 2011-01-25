ОКР: В Пхенчхан-2018 поедут 169 российских спортсменов, лидеры в заявку не вошли

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что в Пхенчхан-2018 поедут 169 российских спортсменов.

При этом каждый спортсмен из заявки сам примет окончательное решение об участии в Играх.

Полностью делегация России на Игры-2018 будет состоять из 340 человек.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка cпортсменов-олимпийцев из России для участия в Олимпиаде.

169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», – рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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