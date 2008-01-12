Виктория Сливко: «Зачем читать критику от людей, которые понятия не имеют, что такое биатлон? Пусть своими делами занимаются»

Российская биатлонистка Виктория Сливко осталась довольна своим выступлением в индивидуальной гонке Рупольдинга (39-е место).

«Довольна сегодня. Гонка была неплохая, получилось разложить силы по дистанции. Все знают, что я ходом не сильна. Но я старалась, чтобы не было западений на финиш. Со стрельбой не справилась, немножко трясло.

Хотела поздравить с днем рождения Леонида Гурьева (бывшего тренера женской сборной Тюменской области – прим. Sports.ru)», – рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Также Сливко прокомментировала критику болельщиков в свой адрес.

«Первое время я все это читала, но не расстраивалась и не обращала внимания.

Сейчас я вообще не читаю комментарии, стараюсь не видеть, что обо мне думают. Если мне тренеры доверяют, значит, я заслужила.

Я буду показывать то, на что способна, а те, кто говорит про меня всякие гадости, лишь демонстрируют, что они за люди, им же только хуже», – приводит слова Сливко ТАСС.

«На меня критика не влияет. Стараюсь не обращать внимания. Зачем читать и слушать критику от людей, которые и понятия не имеют, что такое биатлон? Пусть занимаются своими делами и проблемами, а не обсуждают спортсменов», – отметила Сливко в интервью «Тюменской арене».