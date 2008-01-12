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    Виктория Сливко: «Зачем читать критику от людей, которые понятия не имеют, что такое биатлон? Пусть своими делами занимаются»

    Теги Кубок мира сборная России жен Виктория Сливко

    Российская биатлонистка Виктория Сливко осталась довольна своим выступлением в индивидуальной гонке Рупольдинга (39-е место).

    «Довольна сегодня. Гонка была неплохая, получилось разложить силы по дистанции. Все знают, что я ходом не сильна. Но я старалась, чтобы не было западений на финиш. Со стрельбой не справилась, немножко трясло.

    Хотела поздравить с днем рождения Леонида Гурьева (бывшего тренера женской сборной Тюменской области – прим. Sports.ru)», – рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

    Также Сливко прокомментировала критику болельщиков в свой адрес.

    «Первое время я все это читала, но не расстраивалась и не обращала внимания.

    Сейчас я вообще не читаю комментарии, стараюсь не видеть, что обо мне думают. Если мне тренеры доверяют, значит, я заслужила.

    Я буду показывать то, на что способна, а те, кто говорит про меня всякие гадости, лишь демонстрируют, что они за люди, им же только хуже», – приводит слова Сливко ТАСС.

    «На меня критика не влияет. Стараюсь не обращать внимания. Зачем читать и слушать критику от людей, которые и понятия не имеют, что такое биатлон? Пусть занимаются своими делами и проблемами, а не обсуждают спортсменов», – отметила Сливко в интервью «Тюменской арене».

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