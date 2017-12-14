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    Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Хойниш победила, Загоруйко – 5-я, Виролайнен – 11-я, Кайшева – 12-я

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    В Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла женская индивидаульная гонка. Победу одержала Польская биатлонистка Моника Хойниш, россиянка Анастасия Загоруйко заняла пятое место. 

    Кубок IBU

    3-й этап

    Обертиллиах, Австрия

    Женщины

    Индивидуальная гонка

    1. Моника Хойниш (Польша) – 43.04,5 (0+0+0+0)
    2. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.14,2 (1+0+0+0)
    3. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 1/38?0 (0+0+0+1)
    4. Элизабет Хогберг (Швеция) – 2.02,8 (0+2+0+0)
    5. Анастасия Загоруйко (Россия) – 2.04,7 (0+0+1+0)
    6. Кристин Майер (Германия) – 2.18,1 (0+0+0+0)...
    11. Дарья Виролайнен (Россия) – 2.44,1 (1+1+0+1)
    12. Ульяна Кайшева (Россия) – 2.49,4 (0+0+1+1)...
    43. Ирина Услугина (Россия) – 6.58,5 (0+3+0+1)...
    58. Валерия Васнецова (Россия) – 8.01,0 (1+1+3+2)
    70. Ольга Якушова (Россия) – 9.54,9 (1+2+2+3)

     

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