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    Россияне впервые остались без медалей на двух стартовых этапах Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен

    В Хохфильцене двумя эстафетными гонками завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Мужская и женская сборные России не сумели подняться на пьедестал, продлив серию без призовых мест до 14 гонок подряд.

    Лучшие результаты россиян на стартовых этапах Кубка мира сезона 2017/18:

    первый этап Кубка мира, Эстерсунд – 6-е место в смешанной эстафете, 8-е место в супермиксте и Шипулина в гонке преследования, 9-е место Логинова в «индивидуалке».

    второй этап Кубка мира, Хохфильцен – 4-е место женской сборной в эстафете, 6-е место Цветкова и 7-е место Акимовой в гонках преследования, 8-е место в мужской эстафете, 9-е места Шипулина и Мироновой в спринтах (у Антона – еще и в преследовании).

    Таким образом, россияне впервые в истории остались без медалей на двух стартовых этапах Кубка мира.

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