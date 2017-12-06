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    Александр Жуков: «Решение по условиям участия россиян в Олимпийских играх будет принято 12 декабря»

    Теги МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что 12 декабря на Олимпийском собрании будет принято решение по выступлению спортсменов на Играх в Пхенчхане.

    Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом.

    «Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов – кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций.

    Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх.

    На исполкоме МОК мы выступили, мы смогли донести нашу позицию до членов исполкома. Никаких условий, кроме покрытия расходов, связанных с деятельностью комиссии по расследованию Самуэля Шмида и формированию новой антидопинговой структуры в МОК, нет. Они будут частично покрыты за наш счет.

    Одним из положительных решений в отношении российских спортсменов является то, что все расследования по ним с этого момента прекращаются», – сказал Жуков.

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