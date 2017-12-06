Александр Жуков: «Решение по условиям участия россиян в Олимпийских играх будет принято 12 декабря»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что 12 декабря на Олимпийском собрании будет принято решение по выступлению спортсменов на Играх в Пхенчхане.
Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом.
«Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов – кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций.
Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх.
На исполкоме МОК мы выступили, мы смогли донести нашу позицию до членов исполкома. Никаких условий, кроме покрытия расходов, связанных с деятельностью комиссии по расследованию Самуэля Шмида и формированию новой антидопинговой структуры в МОК, нет. Они будут частично покрыты за наш счет.
Одним из положительных решений в отношении российских спортсменов является то, что все расследования по ним с этого момента прекращаются», – сказал Жуков.
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