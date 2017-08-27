Летний биатлон. Чемпионат мира. Пасьют. Волков выиграл, Шипулин – 2-й
27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону прошла гонка преследования у мужчин. Победу одержал Алексей Волков, Антон Шипулин – 2-й.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Чайковский, Россия
Пасьют
Мужчины
1. Алексей Волков (Россия) – 31.29,0 (0+1+0+0)
2. Антон Шипулин (Россия) – 43,7 (1+1+1+1)
3. Красимир Анев (Болгария) – 1.18,1 (0+0+0+2)
4. Сергей Клячин (Россия) – 1.36,3 (0+1+2+1)
5. Томаш Хасилла (Словакия) – 1.40,9 (1+0+2+2)
6. Владимир Чепелин (Беларусь) – 1.46,7 (0+1+3+0)
7. Александр Печенкин (Россия) – 2.15,2 (1+3+2+2)
8. Максим Буртасов (Россия) – 2.18,5 (0+0+1+1)
9. Флоран Клод (Бельгия) – 2.21,4 (1+1+0+0)
10. Максим Браун (Казахстан) – 2.32,8 (2+0+2+0)
11. Мартин Отченаш (Словакия) – 2.37,1 (2+2+2+0)
12. Александр Поварницын (Россия) – 3.04,0 (1+1+1+0)...
20. Пьетро Дутто (Италия) – 5.02,2 (2+1+0+4)
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