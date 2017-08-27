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    Летний биатлон. Чемпионат мира. Пасьют. Волков выиграл, Шипулин – 2-й

    Теги сборная России результаты летний биатлон сборная Италии Антон Шипулин сборная Украины сборная Беларуси Александр Печенкин Алексей Волков чемпионат мира по летнему биатлону сборная Казахстана Сергей Клячин сборная Болгарии Мартин Отченаш Владимир Чепелин Красимир Анев Пьетро Дутто гонка преследования Флоран Клод Максим Буртасов Максим Браун Александр Поварницын

    27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону прошла гонка преследования у мужчин. Победу одержал Алексей Волков, Антон Шипулин – 2-й.

    Летний биатлон

    Чемпионат мира

    Чайковский, Россия

    Пасьют

    Мужчины

    1. Алексей Волков (Россия) – 31.29,0 (0+1+0+0)
    2. Антон Шипулин (Россия) – 43,7 (1+1+1+1)
    3. Красимир Анев (Болгария) – 1.18,1 (0+0+0+2)
    4. Сергей Клячин (Россия) – 1.36,3 (0+1+2+1)
    5. Томаш Хасилла (Словакия) – 1.40,9 (1+0+2+2)
    6. Владимир Чепелин (Беларусь) – 1.46,7 (0+1+3+0)
    7. Александр Печенкин (Россия) – 2.15,2 (1+3+2+2)
    8. Максим Буртасов (Россия) – 2.18,5 (0+0+1+1)
    9. Флоран Клод (Бельгия) – 2.21,4 (1+1+0+0)
    10. Максим Браун (Казахстан) – 2.32,8 (2+0+2+0)
    11. Мартин Отченаш (Словакия) – 2.37,1 (2+2+2+0)
    12. Александр Поварницын (Россия) – 3.04,0 (1+1+1+0)...
    20. Пьетро Дутто (Италия) – 5.02,2 (2+1+0+4)

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