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    Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Чепелин победил, Волков – 2-й, Шипулин – 6-й

    Теги сборная России результаты летний биатлон сборная Италии Антон Шипулин сборная Украины сборная Беларуси Александр Печенкин Алексей Волков чемпионат мира по летнему биатлону сборная Словакии сборная Казахстана Сергей Клячин Сергей Бочарников сборная Болгарии Владимир Чепелин Красимир Анев Пьетро Дутто спринт Флоран Клод Максим Буртасов Томаш Хасилла Максим Браун сборная Бельгии Александр Поварницын

    26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал белорус Владимир Чепелин, Алексей Волков – 2-й, Антон Шипулин – 6-й.

    Летний биатлон

    Чемпионат мира

    Чайковский, Россия

    Спринт

    Мужчины

    1. Владимир Чепелин (Беларусь) – 24.12,3 (1+0)
    2. Алексей Волков (Россия) – 3,4 (0+0)
    3. Томаш Хасилла (Словакия) – 9,0 (0+1)
    4. Александр Печенкин (Россия) – 16,7 (1+1)
    5. Красимир Анев (Болгария) – 29,9 (0+1)
    6. Антон Шипулин (Россия) – 43,6 (2+2)
    7. Максим Браун (Казахстан) – 45,5 (1+1)
    8. Пьетро Дутто (Италия) – 53,5 (0+1)...
    12. Максим Буртасов (Россия) – 1.15,3 (0+0)...
    14. Александр Поварницын (Россия) – 1.17,7 (3+1)...
    16. Сергей Бочарников (Беларусь) – 1.21,9 (1+2)...
    18. Сергей Клячин (Россия) – 1.32,3 (0+3)...
    21. Флоран Клод (Бельгия) – 1.58,4 (3+1)

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