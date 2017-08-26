Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Чепелин победил, Волков – 2-й, Шипулин – 6-й
26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал белорус Владимир Чепелин, Алексей Волков – 2-й, Антон Шипулин – 6-й.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Чайковский, Россия
Спринт
Мужчины
1. Владимир Чепелин (Беларусь) – 24.12,3 (1+0)
2. Алексей Волков (Россия) – 3,4 (0+0)
3. Томаш Хасилла (Словакия) – 9,0 (0+1)
4. Александр Печенкин (Россия) – 16,7 (1+1)
5. Красимир Анев (Болгария) – 29,9 (0+1)
6. Антон Шипулин (Россия) – 43,6 (2+2)
7. Максим Браун (Казахстан) – 45,5 (1+1)
8. Пьетро Дутто (Италия) – 53,5 (0+1)...
12. Максим Буртасов (Россия) – 1.15,3 (0+0)...
14. Александр Поварницын (Россия) – 1.17,7 (3+1)...
16. Сергей Бочарников (Беларусь) – 1.21,9 (1+2)...
18. Сергей Клячин (Россия) – 1.32,3 (0+3)...
21. Флоран Клод (Бельгия) – 1.58,4 (3+1)
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