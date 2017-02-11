Бывший российский биатлонист Дмитрий Ярошенко заявил, что конфликт с французом Мартеном Фуркадом повлиял на выступление Антона Шипулина в спринте на чемпионате мира.

«Ситуация с Логиновым выбила Антона Шипулина, лидера нашей команды, из равновесия. И потеря концентрации, которая очень важна на таких стартах, вылилась в эту стрельбу.

Это серьезный эмоциональный выплеск. Я думал, что он скажется только на Антоне. Фуркад сделал все нарочно, чтобы вывести его из равновесия.

Но Мартен попался на своем же приеме: выплеснулся эмоционально, и ему самому не хватило концентрации. Как итог — в спринте финишировал только третьим», — сказал Ярошенко.