Дмитрий Ярошенко: «Фуркад затеял конфликт нарочно, чтобы вывести Шипулина из равновесия»
Бывший российский биатлонист Дмитрий Ярошенко заявил, что конфликт с французом Мартеном Фуркадом повлиял на выступление Антона Шипулина в спринте на чемпионате мира.
«Ситуация с Логиновым выбила Антона Шипулина, лидера нашей команды, из равновесия. И потеря концентрации, которая очень важна на таких стартах, вылилась в эту стрельбу.
Это серьезный эмоциональный выплеск. Я думал, что он скажется только на Антоне. Фуркад сделал все нарочно, чтобы вывести его из равновесия.
Но Мартен попался на своем же приеме: выплеснулся эмоционально, и ему самому не хватило концентрации. Как итог — в спринте финишировал только третьим», — сказал Ярошенко.
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