Российская биатлонистка Ирина Услугина заменит Екатерину Глазырину в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Планировалось, что Глазырина побежит под 10-м стартовым номером, но в стартовых протоколах произошло изменение – Услугина заменила свою соотечественницу.

От России в гонке также выступят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. Начало женского спринта – 16.45 по московскому времени.