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    ЧМ-2017. Услугина заменит Глазырину в спринте

    Теги сборная России жен Екатерина Глазырина Ирина Услугина (Трусова) ЧМ-2017

    Российская биатлонистка Ирина Услугина заменит Екатерину Глазырину в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

    Планировалось, что Глазырина побежит под 10-м стартовым номером, но в стартовых протоколах произошло изменение – Услугина заменила свою соотечественницу.

    От России в гонке также выступят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. Начало женского спринта – 16.45 по московскому времени.

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