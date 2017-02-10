ЧМ-2017. Услугина заменит Глазырину в спринте
Российская биатлонистка Ирина Услугина заменит Екатерину Глазырину в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Планировалось, что Глазырина побежит под 10-м стартовым номером, но в стартовых протоколах произошло изменение – Услугина заменила свою соотечественницу.
От России в гонке также выступят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. Начало женского спринта – 16.45 по московскому времени.
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