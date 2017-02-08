5 малоизвестных чемпионатов для ставок на тотал больше

Автор: Betislife

Блог: Betislife

Все игроки знакомы с данным видом ставок, который является одним из самых распространенных. Также, безусловно, всем широко известны и чемпионаты, в которых тотал пробивается на ура. Это чемпионаты Голландии, Германии, Норвегии...Однако существует еще несколько куда менее популярных лиг, в которых удобно и прибыльно ставить на тотал больше. О них и пойдет речь в материале.

Критерии отбора:

1) Среднее количество голов за матч более 3,00 (в прошедешем сезоне)

2) Доступность (можно поставить и до матча, и в Live-режиме)

3) Информативность (возможность быстро глянуть статистику, новости команд. По этому параметру 4-й дивизион Швеции не вошел в подборку)

4) Личный опыт ставок на тоталы в данной лиге

Норвегия. Первый дивизион.

Среднее число голов за игру: 3,07

Второй по силе дивизион норвежского футбола включает в себя 16 команд. Коэффициенты на ТБ2,5 до начала матчей колеблются в диапазоне 1,40 - 1,60. Live-режим дает не только «Марафон», но и большинство других наших контор, про зарубежные и говорить не приходится.

Классный чемпионат с безбашенной игрой в защите и непредсказуемостью: первый тайм могут сыграть 0:0, во втором — забить 5-6 голов. Зачастую во всех играх тура пробивается тотал. Здесь можно ставить экспрессы на 2-3 игры, можно ловить высокие коэффициенты в Live-режиме, ставить на голы в концовке. В общем, рай и благодать. Жаль только, что играют они по системе «весна-осень», и сейчас там межсезонье. Еще один нюанс: по весне чуть похуже с тоталами из-за огородных полей.

Англия. Северная и Южная Конференции.

Среднее количество голов за матч: 3,11 (Север) и 3,07 (Юг)

Следуя аккурат за Национальной Конференцией, Север и Юг являются аж 6-м по силе дивизионом английской футбольной пирамиды. Несмотря на такую глубину, ставки на этот турнир присутствуют в наших конторах. Коэффициенты на ТБ2.5 до начала матчей колеблются от 1,50 до 1,70. Настоящий крепкий британский футбол!

И, что самое главное, забивной. Не то что Лига 1 и Лига 2 с их безголевыми представлениями. А какие тут красивые названия команд... «Гейнсборо Тринити», «Стейлибридж Селтик», «Бишопс Стортфорд» и много-много других. Это Англия, здесь борьба идет до последней секунды при любом счете, много голов забивается в конце. Хорошо играть в лайве.

Бывает, что команды долгонько раскачиваются и начинают забивать ближе к 30-40 минуте. Правда, здесь немного сложнее, чем в Норвегии. Желательно узнавать погоду в городе, где проходит игра. Если дожди идут несколько дней, и поле похоже на болото, то тотал может и не поддаться. Еще несколько раздражают частые переносы матчей, о которых становится известно незадолго до самой игры. А так вполне симпатичная лига с большим числом игр. Пример использования в Live-экспрессе на «Марафоне»:

Еще более низкие лиги Англии также отличаются высокой результативностью, но по ним уже сложнее искать информацию, не такая широкая линия, меньше лайв-матчей.

Голландия. Первый дивизион.

Среднее количество голов за матч: 3,29

Во втором по силе дивизионе Голландии выступает 20 команд. Все знают, что Эредивизи отличается высокой результативностью. Однако в первом дивизионе голов еще больше. Поставить можно практически в любой конторе. Коэффициенты до начала матчей на ТБ2,5 в диапазоне 1,35-1,60.

Веселый чемпионат, где одна команда может последовательно сыграть 4:3, 4:5, 4:1, где один из лидеров может разгромно влететь аутсайдеру, где выступают несколько молодежек («Аякса», «Твенте», ПСВ).

Команды часто начинают пулять с первых минут, поэтому тут дождаться хорошего коэффициента в лайве сложновато, лучше ставить заранее, а потом, если удастся, добавить по ходу матча.

Исландия. Вторая Лига.

Среднее количество голов за матч: 3,18

Во второй лиге Исландии всего 12 команд. Играют в 2 круга, то есть матчей катастрофически мало, да и играются они лишь с мая по сентябрь. В этом заключаются недостатки турнира.

Коэффициенты на ТБ2,5 колебались от 1,40 до 1,90. Коэффициенты не такие уж и низкие, а взять какой-нибудь матч для экспресса вообще самое то. Линия представлена довольно широко на эту лигу, постоянно лайв-режим в «Марафоне» и «Бетсити». Так что летом, когда везде межсезонье, исландцы очень выручают.

Кстати, высший дивизион страны тоже довольно забивной, но в последнем сезоне результативность снизилась, некоторые матчи были откровенно унылыми.

Северная Ирландия. Высшая Лига.

Среднее количество голов за матч: 3,22

В Северной Ирландии тоже 12 команд, но они играют в 3 круга и по системе «осень-весна». В этом сезоне ребята радуют и забивают еще больше, чем в прошлом. Диапазон коэффициентов на ТБ2,5 от 1,40 до 1.70. Здесь играют в типичный британский футбол, хотя разницы особой никакой нет, как они там играют, лишь бы забивали. Команды больше любят забивать во втором тайме, в лайве можно схватить хороший коэффициент.

P.S. Это, безусловно, не все лиги с отличной результативностью. Однако наибольший опыт ставок на тоталы у меня именно с вышеперечисленными чемпионатами.

P.P.S. Одно то, что команды играют в супер-забивной лиге, безусловно, не гарантирует пробитие тотала на 100%. Необходимо хотя бы бегло заглянуть в текущую статистику, оценить форму команд, личные встречи и наличие травм.

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