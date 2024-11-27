«ПСЖ» впервые проиграл с Сафоновым и ухудшил шансы на плей-офф – теперь нужно побеждать минимум дважды

А в календаре есть «Сити» и «Штутгарт».

«ПСЖ» уступил в Мюнхене «Баварии» 0:1. Безрадостный день – пропущенный гол из-за неуверенной игры Матвея Сафонова и игра вдесятером более получаса после удаления Усмана Дембеле. Грустным бонусом – мрачные дальнейшие перспективы.

Сафонов перевыполняет план по матчам

На 38-й минуте Сафонов не зафиксировал и не выбил мяч после подачи углового, а Ким Мин Чжэ внес его в ворота. У российского вратаря было несколько хороших сэйвов, но все равно запомнится пропущенный гол, который остался единственным в игре.

Зато новый опыт в ЛЧ. Это второй матч Сафонова в турнире за «ПСЖ», первый был против «Жироны» (1:0). И уже шестой в сезоне во всех турнирах. Половину из них он отыграл всухую. А «ПСЖ» при нем впервые проиграл только сейчас.

В начале месяца мы уже сравнивали предстартовый прогноз с результатами Сафонова. Напомним картинку:

В ЛЧ Матвей уже сыграл – причем дважды. По матчам Лиги 1 в прогнозе значатся шесть, а Сафонов провел уже четыре. По сухим играм тоже очень близко – нужно три, а сыграно уже две.

Так что с первыми тремя пунктами все практически ясно. Третий сбылся, до второго один сухой матч, до первого – две игры в Лиге 1.

У «Тенниси» сейчас уже другие котировки– тотал 7,5 матчей (2.20 – если больше, 1.60 – если меньше), тотал 3,5 сухих игр (2.25 – больше, 1.57 – меньше).

«ПСЖ» совсем ухудшил шансы на выход, а календарь – непростой

Парижане начали со скрипом – лишь на последних минутах забили «Жироне» победный гол, а потом проиграли три матча при одной ничьей – 0:2 с «Арсеналом», 1:1 с «ПСВ», 1:2 с «Атлетико», 0:1 с «Баварией».

У «ПСЖ» четыре очка – пока это 26-е место в турнирной таблице, но по итогам пятого тура позиция может быть и ниже. Перед стартом основного этапа Football Meets Data провел более 10 тысяч его симуляций и сделал вывод, что для попадания в топ-8 нужно набрать минимум 15 очков, а для стыков с 9-24 мест – не меньше девяти 9.

После четвертого тура подсчеты скорректировались: 16 и 10.

Если так, то «ПСЖ» уже точно не попадет в плей-офф напрямую – осталось сыграть три тура, максимум можно набрать всего 13 очков. Для стыков, похоже, надо выиграть два матча из оставшихся трех. И это если действительно хватит десяти очков.

В декабре «ПСЖ» по силам обыграть в гостях совсем ослабевший «Ред Булл», но в январе запланирована домашняя игра с «Ман Сити». А потом и выезд в Штутгарт. Три очка с австрийцами брать нужно обязательно, но потом надо выиграть еще раз. Как минимум.

Как теперь оценят вероятность выхода в плей-офф?

После четвертого тура Опта давала 64% на проход парижан в стыки, 43% на выход в 1/8 финала и оставляла еще 25% на участие в четвертьфинале. На победу в турнире – 3%. Интересно будет посмотреть обновление после тура.

Те же 3% на титул давали и букмекеры (коэффициент 30.00), хотя перед стартом сезона оптимизма было чуть больше – около 6% (17.00).

Но еще большее удивление – это улетевший в космос коэффициент на первое место по итогам самого этапа лиги. Он увеличился в 57 раз и составил 1000.00! А после пятого тура на это, скорее всего, не останется и теоретических шансов.

Ставочная вики Спортса

Всего 1% вероятности ничьей был в конце игры «Сити» – «Фейеноорд». Три гола – и он сработал!

Фото: Sven Hoppe/dpa, IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press