Франция не попала на ЧМ-1994 из-за Израиля. Худшая команда группы победила в Париже

Опозорились 7 будущих чемпионов мира и Кантона.

Сборная Франции примет Израиль в Лиге наций – турнирных интриг в матче фактически нет, но есть две истории вокруг. Первая связана с последними событиями вокруг израильских фанатов, вторая – с оглушительной сенсацией 31-летней давности.

Вокруг матча – усиленные меры безопасности, ожидается приезд Макрона

Неделю назад перед матчем Лиги Европы «Аякс» – «Маккаби» Тель-Авив фанаты израильского клуба устроили беспорядки, а после игры подверглись нападению. Реакция официальных лиц – с видимым перекосом: главы Германии и Франции осудили атаки на израильтян, в подобном ключе высказался даже президент США Джо Байден.

На фоне этого матч «Бешикташа» и «Маккаби» Тель-Авив в ЛЕ перенесли из Турцию в Венгрию, а позже объявили, что он вообще состоится без зрителей – в рамках безопасности.

Касаемо игры Франция – Израиль, израильские власти рекомендовали своим гражданам избегать посещения спортивных мероприятий. «Группы, которые хотят напасть на израильтян, были выявлены в ряде европейских городов», – заявил Совет национальной безопасности Израиля.

Франция усилит контроль: 4000 офицеров и 1600 сотрудников «Стад де Франс» будут задействованы для обеспечения безопасности на стадионе и вокруг него, 2500 полицейских будут размещены вокруг стадиона в дополнение к 1500 в Париже и на общественном транспорте. Усилены будут и проверки безопасности, включая досмотры людей и сумок. Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что матч станет событием высокого риска.

ESPN пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить игру. «Ожидаемое присутствие Макрона – это не только демонстрация поддержки французской сборной, но и намерение передать «послание братства и солидарности после невыносимых антисемитских актов, последовавших за матчем в Амстердаме», – отметил один из приближенных президента Франции.

Сам Макрон высказался резко против инцидентов с израильтянами: «Насилие в отношении израильских граждан в Амстердаме напоминает о самых позорных временах в истории. Я решительно осуждаю его и выражаю свою поддержку пострадавшим. Франция продолжит неустанно бороться с отвратительным антисемитизмом».

31 год назад слабый Израиль помешал Франции попасть на ЧМ

Сейчас сложно представить, как сборная Франции может не квалифицироваться на чемпионат мира с участием даже 24 команд, но 30 лет назад в США она на нем не сыграла. Громкой неожиданностью стал даже не этот факт, а то – как именно это произошло.

Франция после победы на домашнем Евро-1984 через пару лет привезла бронзовые медали ЧМ, после чего пропустила два следующих международных турнира. Вернулась на Евро-1992, но там ждал провал в группе – ноль побед, вылет на групповой стадии.

Следующей целью был ЧМ-1994. К нему команда шла уверенно: за два тура до конца ни у кого не было сомнений в выходе. Тогда из группы с шестью сборными на ЧМ пробивались две лучшие. За победу еще давали два очка.

Расклад был таким: Франция – 13, Швеция – 12, Болгария – 10, у французов – два домашних матча против Израиля и Болгарии, двух очков стопроцентно хватит. По многим раскладам должно было хватить и одного – всего одного очка в двух домашних играх.

Следующей была игра против Израиля, который очень тускло проводил квалификацию – лишь два очка, ноль побед, а от Франции – 0:4 в Тель-Авиве. Он был на 64 строчек ниже Франции в рейтинге ФИФА и не выигрывал на протяжении 17 матчей за последние 14 месяцев. Казалось, праздник выхода на ЧМ случится на «Парк де Пренс» уже после игры с Израилем – при таких раскладах никакого другого результата от Франции не ждали. «Касаемо [нашего] духа и интенсивности – поверьте, вы не будете разочарованы», – анонсировал игру тренировавший тогда сборную Франции Жерар Улье.

Под его руководством игру провели 13 человек – 11 из основы, двое вышли на замену. Состав на тот момент – абсолютно мощнейший, достоин того, чтобы зачитать его полностью: Бернар Лама, Лоран Блан, Марсель Десайи, Ален Рош, Биксант Лизаразю, Поль Ле Гуэн, Дидье Дешам, Эммануэль Пети, Давид Жинола, Юрий Джоркаефф, Франк Созе, Жан-Пьер Папен, Эрик Кантона.

Глаза разбегаются от имен – на тот момент это уже были топовые футболисты. Семеро из них через пять лет стали чемпионами мира – причем без Жинола, Папена и Кантона.

Первый удар по мячу в матче Франция – Израиль нанес Пеле, потом покинул поле под аплодисменты. Начало осталось за бодрыми французами, но на 21-й минуте они внезапно пропустили от неприкрытого во вратарской Ронена Харази. Давление возросло – и через восемь минут Созе четко вогнал мяч в угол с паса Жинола.

Улье перед матчем наставлял: «Жинола должен участвовать в коллективных атакующих действиях, понимать, что важна именно команда, а не его собственная игра. Игрок сборной – это командный игрок». Через 10 минут после гола Созе уже сам Жинола принял длинную передачу от Дешама и очень красивым ударом вывел вперед Францию – 2:1 к перерыву.

К тому времени Лизаразю поменял Роша из-за травмы, но справлялся хорошо. Фактически до поездки на ЧМ оставалось 45 минут матча с Израилем. Арсен Венгер, возглавлявший тогда «Монако», анализировал в перерыве: «Мы тяжело стартовали, но гол Израиля разбудил и публику, и команду. Не думаю, что у нас будут проблемы после перерыва. Как только мы взвинтили темп, израильтяне затрещали».

Счет 2:1 держался до 83-й минуты – оставалось чуть-чуть. Хотя все было бы закончено еще раньше, забей Папен выход один и один и вообще реализуй они с Кантона хотя бы один из четырех отличных моментов. Но не забили, а на 83-й минуте бардак во французской обороне привел к удару будущего игрока «Вест Хэма» и «Ман Сити» Эяла Берковича, после которого в сетку влетели и мяч, и пытавшийся спасти французов Десайи.

В оставшееся время еще один момент упустил Кантона, а на последней минуте случилось страшное. «Ох, как мне это не нравится», – несколько раз повторил фразу французский комментатор во время атаки Израиля, а через несколько секунд Ронни Розенталь навесил – и Реувен Атар точно пробил в верхний угол. 3:2 в пользу израильтян!

Спасти этот матч у французов уже не было возможности – финальный свисток состоялся через 15 секунд.

«Это просто огромная глупость, – возмущался после игры Улье. – Такое может произойти раз в 20 лет». Корентен Мартенс, находившийся в запасе, вспоминал: «Тогда это не воспринималось, как трагедия, ведь оставался еще один матч».

Улье в автобиографии коснулся игры с Израилем. Он написал, что просматривать соперника на товарищеский матч против румын в сентябре отправился Раймон Доменек, но вместо письменного отчета выдал что-то вроде: «Если не обыграете такую команду, то вы – козлы!», не посчитав нужным обращать внимание на какие-либо особенности – хотя израильтяне тогда уступили всего 0:1.

Так что и подготовка к матчу не была на уровне, хотя Франция действительно создала много моментов.

К последнему туру Швеция в группе уже обеспечила себе одно из двух мест, второе должно было достаться Франции или Болгарии. Расклад понятен – французам надо не проиграть, болгарам – победить. В первом тайме по голу забили Кантона и Эмил Костадинов, а еще игру прерывал гулявший по полю петух, который резво убегал от пытавшихся его поймать футболистов. Общими усилиями все же прогнали с поля.

Франция в самом конце игры упускала победу над Швецией, проигрывала Израилю, а теперь в решающий момент пропустила и от Болгарии. Устраивавшие Францию 1:1 держались до 90-й минуты. Дальше Жинола мог потянуть время после розыгрыша штрафного, но сделал неточный навес в чужую штрафную на Кантона – чем фактически закончил собственную карьеру в стране.

Мяч прилетел к Эмилу Кременлиеву, который быстро разогнал атаку. Как оказалось, голевую – Костадинов влепил под самую перекладину. 1:2!

Даже графика в трансляции не поверила этому голу.

Когда говорят, что Франции не хватило одного очка в матчах с Израилем и Болгарией, имеют в виду именно это – ничья против болгар вывела бы французов на ЧМ. А ничья с Израилем при поражении от Болгарии не пустила бы Францию.

Едва ли Франция могла утешаться тем, что поехавшие вместо них Швеция и Болгария неожиданно разыграли на ЧМ-1994 бронзовые медали. Для сборной это была настоящая катастрофа, а для поколения игроков вроде Жинола, Папена, Созе и Кантона – как оказалось, последняя возможность попасть на ЧМ.

Жинола и Улье вообще рассорились очень надолго. Тренер заявил, что игрок «запустил ракету в сердце французского футбола» и вообще «совершил преступление против команды», а травля Жинола во Франции даже собственными фанатами (он играл за «ПСЖ») оказалась настолько сильной, что тот уехал в АПЛ. Затем Улье еще и оскорбил его в автобиографии, за что Жинола в 2010-х подал в суд, но проиграл дело.

В 1994-м к команде присоединился 22-летний Зинедин Зидан и начал сразу с дубля в ворота сборной Чехии. Еще через два года именно чехи не пустили французов в финал Евро-1996 в серии пенальти, но и полуфинал уже под руководством Эме Жаке был хорошим результатом. А еще через два года Франция выиграла золото на домашнем чемпионате мира. Кошмар четырехлетней давности был окончательно смыт.

Ставочная вики Спортса

Давид Жинола был изгоем на родине и кумиром в Англии. Улье назвал его преступником, а Кройфф – лучшим игроком мира

Фото: East News /VINCENT AMALVY / AFP, AP Photo/Jean-Francois Badias, JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP