История изготовления мячей: от кожи и свиных мочевых пузырей до 3D-печати и переработанного пластика

Чем дальше, тем экологичнее.

В этом сезоне в баскетбол и регби в России играют экомячами – инновационными разработками JÖGEL и СИБУР. Мячи произведены с использованием переработанного пластика и соответствуют всем технологическим международным стандартам.

Но ведь мячи не всегда были такими экологичными. А как их вообще делали раньше? Зачем они появились и чем отличаются футбольный и баскетбольный мячи?

Давайте разберемся.

Игры с мячом появились минимум 3000 лет назад. С мячами играли древние египтяне и китайцы, а Гомер писал об этом в «Одиссее»

Мячи и похожие на них предметы круглой формы используются человеком очень давно. Судя по рисункам, мячами играли еще в Древнем Египте примерно в 2500 году до н.э. На фресках в пирамидах различали изображения людей, которые держат мячи в руках или кидаются ими друг в друга, а в гробницах фараонов находили полые декорированные небольшие мячи из льна, папируса или кожи.

Хотя самый древний мяч нашли не в Египте, а в Китае. Небольшие шарики диаметром 7-9 сантиметров (примерно как мячи для гольфа) с сердцевиной из волос и покрытием из кожи обнаружили на северо-западе Китая недалеко от города Турфан. Им примерно три тысячи лет.

Мячи тоже были разными. Первые сшивали из двух кусков кожи, набитых перьями, а более современные состояли уже из 12 кожаных частей вокруг надутого мочевого пузыря животного. Кстати, такие мячи весили примерно 560 грамм (современные футбольные – всего 430).

В Европе в мяч активно играли в Древнем Риме и Древней Греции. Это описывал даже Гомер в «Одиссее» – царевна феаков Навсикая играла в мяч с подругами на берегу моря. Та игра называлась «эпискирос», скорее напоминала регби и была особенно популярна в Спарте, а играли надутыми мочевыми пузырями свиней.

Но настоящий предшественник футбола – римский гарпастум. Его назвали в честь небольшого твердого мяча, набитого перьями, а играли примерно как в эпискирос. Это была жесткая игра, скорее напоминающая регби, да и маленький тяжелый мяч кидали руками, а не били по нему ногам. Хотя, вероятно, у гарпастума были и другие разновидности. Потому что другой римский мяч, «фоллис», был похож на китайский для игры ногами – большой наполненный воздухом мочевой пузырь.

К современным мячам ближе всего были спортивные снаряды в Америке. До ее открытия Христофором Колумбом европейцы не знали о резине и каучуке, так что эти материалы для создания мячей использовали только майя и ацтеки.

Они играли с резиновым мячом в пок-а-ток. Точные правила игры неизвестны, но, вероятно, каучуковый мячик нужно было держать в воздухе и забрасывать в небольшое кольцо на высоте 6-9 метров. Сейчас эта игра умерла, но благодаря каучуку и наработкам майя и ацтеков игры с мячом в Европе изменились до неузнаваемости.

Футбольный мяч появился в Британии благодаря изобретателю, который 5 лет не мог придумать, что делать с каучуком

В Средневековье футбольной столицей стала Британия. Играли жестоко – деревня на деревню, с тяжелыми переломами, драками и поножовщиной.

Так продолжалось примерно до 19 века. Тогда регби и футбол разделились и обросли правилами, а у футбола появился мяч из вулканизированной резины. Его изобретатель Чарльз Гудьир несколько лет пытался придумать, что делать с привезенным из Америки каучуком – он защищал от воды в холодную погоду, но моментально плавился на солнце и сразу становился непригодным для использования.

После пяти лет экспериментов Гудьир случайно оставил каучук с примесью серы в печи – и он затвердел. Этот процесс изобретатель назвал вулканизацией. Чарльз продолжил исследовать новый материал, и одним из результатов изучения стало получение стабильного материала для изготовления футбольного мяча. До изобретения Гудьира размер мяча напрямую зависел от размеров и формы свиных мочевых пузырей, был неровным и летел непредсказуемо.

В 1862-м сапожник Ричард Линдон стал использовать резиновую камеру, чтобы сохранять твердость и форму мяча – камеру протыкали иголкой и надували. А в 1872 году был установлен стандарт футбольного мяча, который не менялся больше века и действует по сей день в правилах ФИФА (лишь в 1937 году вес мяча был увеличен с 13-15 унций до 14-16 унций).

Мячи состояли из 18 секций, сшитых вместе: шесть панелей по три полосы. Все было здорово, но мешала натуральная кожа. Она впитывала влагу. Мяч тяжелел от воды, твердел от холода, почти не отскакивал и не сох, бить по нему (особенно головой) было больно.

В XX веке технологии шагнули далеко вперед. Производители старались заменить натуральную кожу на мягкую искусственную подкладку между камерой и покрытием мяча, а мяч сделать легче, быстрее и ярче, чтобы его было видно издалека. В 40-х годах прошлого века появилась прокладка между камерой и внешним покрытием. Сфера стала более прочной, а формы – правильнее. В 1951 году мяч с широкими цветными полосками заменил белый.

В 1970-х ради экономии материала американский архитектор Ричард Бакминстер случайно создал новую структуру: несколько шестиугольников и пятиугольников состыковывают вместе, чтобы придать форме округлость.

Первым таким официальным мячом стал adidas Telstar на ЧМ-1970. Его сшивали из 32 элементов: 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Белый мяч с черными пятиугольниками станет эталоном на десятилетия. Оказывается, делать такой сильно проще и экономнее, а еще его отлично видно на черно-белом телевизоре.

Традиционный дизайн мячей сохранялся почти везде до начала нулевых. Дальше пошли эксперименты с дизайном. Оказывается, на цветном телевизоре хорошо видно не только ч/б-мяч – так что рисовали полоски, узоры и орнаменты. А затем и вообще посягнули на святое. В 2000-х оказалось, что можно делать мячи и без 32-панельной формы. Примеры: Teamgeist на ЧМ-2006, великий и непредсказуемый Jabulani и почти все последующие мячи.

Для их создания используют 3D-печать с жесткой сертификацией и проверкой качества, а внутри современных мячей – микрочипы (например, передающие данные о касании на VAR). Так что современный футбольный мяч – это маленький компьютер.

Школьный учитель придумал игру – кидать футбольный мяч в корзину для персиков. Так появился баскетбол

Баскетбол придумали гораздо позже футбола. В 1891-м школьный учитель Джеймс Нейсмит думал, как увлечь детей спортом, когда летний футбольный сезон кончится.

Нейсмит приложил к стенам спортзала корзины из-под персиков, разделил школьников на две команд по 9 человек, и сказал: «Кидайте мяч». Разумеется, футбольный.

Детям игра понравилась, баскетбол начал развиваться, так что Нейсмит пришел в компанию Spalding и попросил сконструировать какой-нибудь новый мяч. И он был похож на смесь мяча для футбола и американского футбола – кожаные полоски, резиновый пузырь внутри и шнуровка снаружи.

Бросать такой мяч удобнее, чем футбольный, но вот вести – не очень. И хотя с совершенствованием технологий шнуровку сначала скрыли, убрав внутрь, а потом вообще научились обходиться без нее – баскетбол 1950-х был совсем не похож на современный.

Как и в футболе, все изменила синтетика и более сложная форма – вместо четырех полос теперь используют восемь.

С цветами тоже активно экспериментировали. В американской баскетбольной ассоциации использовали белые, синие, желтые и даже красные баскетбольные мячи! Но классический оранжевый победил – это оммаж к коже, из которой раньше делали мячи, да и просто прижился. Оказалось, что его просто хорошо видно и не стоит менять.

Кстати, у баскетбольных мячей пять размеров, их обозначают номерами от 3 до 7.

Мячи для американского футбола и регби. Они отличаются?

Американский футбол и регби на первый взгляд очень похожие виды спорта. Правила и ключевые действия в игре другие, но по внешним базовым признакам они правда очень похожи.

Примерно такая же связь и между мячами для американского футбола и регби. На первый взгляд они вообще могут показаться одинаковыми, но это совсем не так. И дело не только в цвете (мяч для американского футбола всегда коричневый, регбийный – чаще белый или цветной).

Несмотря на похожую овальную форму, эти мячи отличаются в деталях. Мяч для американского футбола чуть более круглый, с тупыми концами, немного поменьше и полегче.

Регбийный – 410-460 грамм, 74 сантиметра в длину, 58 сантиметров в окружности.

Амфут – 410-450 грамм, 69 сантиметров в длину, 56 сантиметров в окружности.

Эти мячи немного по-разному используют из-за специфики игры.

Мяч для американского футбола кидают – квотербек пасует его принимающим, иногда через все поле. Поэтому мячик слегка ребристый и зашнурованный, чтобы держать формы. Мяч для амфута должен быть цепким, чтобы не выпадать из рук при броске и приеме.

Мяч для регби часто передают, особенно в движении. Это короткий пас назад ближнему игроку. Поэтому мяч для регби не нужно ловить после броска через все поле, но важно легче удерживать на бегу.

Экомячи – инновации, которые уже стали реальностью. Их делают из переработанных бутылок

В 2018 году Единая Лига ВТБ, СИБУР и Wilson представили первый экомяч из переработанного пластика на «Матче всех звезд» в Санкт-Петербурге. Это стало настоящим прорывом в использовании вторичных материалов и важным шагом к экологичному будущему спорта, который начался с акции «Баскетботтл», запущенной в 2017 году. Тогда во время матчей Единой Лиги ВТБ болельщики сдавали пластиковые бутылки в специальные корзины, а собранный пластик использовался для производства новых товаров.

В 2019 году Wilson SIBUR Ecoball стал официальным мячом Единой Лиги ВТБ. У него есть все качественные характеристики мячей для профессионального баскетбола, он соответствует критериям, установленным международной федерацией баскетбола FIBA. По мнению профессиональных спортсменов, мяч комфортный, не скользит и прекрасно лежит в руке.

В 2023 году к проекту присоединился отечественный производитель спортивных товаров JÖGEL. Так появились новые баскетбольный JÖGEL Ecoball 2.0 и футбольный JÖGEL Sibur Ecoball Training.

А в 2024 году сразу два вида спорта объявили о переходе на новый официальный экомяч – именно тогда появился JÖGEL Ecoball в новом дизайне для Ассоциации студенческого баскетбола, а также первый российский регбийный экомяч JÖGEL Ecoball для Федерации регби России.

В баскетбольном мяче JÖGEL Ecoball 2.0 – 8 переработанных пластиковых бутылок объемом 0,5 литра, в Ecoball АСБ – 4 переработанные бутылки. В регбийном экомяче – 3 бутылки. Также в линейке есть футбольный мяч Ecoball Training, в производстве которого использованы 2 бутылки.

В новом сезоне 2024/25 JÖGEL АСБ Ecoball получат 150 команд Студенческой лиги и высших дивизионов чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). А регбийные мячи уже используют во всех приоритетных соревнованиях Федерации регби России – в частности, ими играли в Финале четырех Высшей лиги России по регби в Краснодаре, который прошел 25 и 27 октября.

В регбийном экомяче от СИБУРа и JÖGEL революционная система Aqua-Grip отвечает за то, чтобы снаряд удобнее было удерживать на бегу. Благодаря нанесенным на поверхность мяча шершавым канавкам, она остается сухой. А технология Cushion Core обеспечивает максимальное смягчение каркаса мяча при ударе – потому что в контактном регби при жестком контакте страдают не только люди, но и мяч.

Новые технологии позволяют создавать мячи из переработанных материалов, которые соответствуют всем технологическим международным стандартам – и дают обычному пластику новую жизнь.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; flickr.com /Todd Lappin; JAS | Journal of Archaeological Science /Patrick Wertmann et al.; commons.wikimedia.org ; Gettyimages.ru /Harry Todd/Fox Photos, Donald Miralle, Charlotte Tattersall, Stu Forster, Ed Mulholland, Andy Lyons