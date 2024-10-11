Ролевой игрок «Шоутайма» Майкл Купер – в Зале славы баскетбола. Скоро туда будут набирать по объявлению?

Стандарты понижены.

12 сезонов (все в «Лейкерс»). Средние показатели; 8,9 очка, 3,2 подбора, 4,2 передачи.

5 чемпионских титулов (1980, 1982, 1985, 1987, 1988).

Награда Лучшему оборонительному игроку НБА (1987).

8 попаданий в сборную лучших защищающихся лиги (1981-1988), из них 5 – в первую пятерку.

Игра за небольшой колледж без особенных достижений, пустой сезон в Италии после НБА, ноль игр за сборную. Плюс не идущие «в зачет» заслуги в тренерской профессии (в основном в женской НБА, Лиге развития и ветеранском турнире BIG3: суммарно три чемпионских титула и еще три проигранных финала).

Таковы нынче стандарты для попадания игрока в Зал славы баскетбола. Но прежде чем начать возмущаться (а мы непременно будем), нужно объективно прополоть некоторые претензии, часто встречающиеся в прениях по кандидатуре Майкла Купера.

Ноль вызовов на Матч всех звезд! Это как?

При всей декоративности мероприятия и его нынешнего статуса – претензия серьезная. Как-никак, речь о Зале славы, пропуск в который должен выдаваться на основе исключительности в любых ее проявлениях, в том числе тех, которые одним кажутся чересчур явными, а другим надуманными. Это не «Зал Славы Пупсиков», «…Трудяг» или «…Славных Парней».

А именно к последним двум категориям Купера причисляют чаще всего: отличный одноклубник, верный сменщик Мэджика в розыгрыше, «лучший из тех, кто против меня защищался» со слов Лэрри Берда, один из первых, кто понял, насколько эффективными могут быть трехочковые броски.

Отличные слова, но в действительности – просто набор характеристик. Тут в помощь Куперу, казалось бы, огнеупорный аргумент – в Зале славы аж 12 бывших игроков НБА, не принимавших участие в Матче звезд (и больше десятка тех, кто в лиге не играл вовсе – напомним, это Зал славы баскетбола , а не Зал славы НБА) . Но тут не все так явно. Вклад многих из них в игру и развитие лиги объективно не в пользу Купера.

Начнем с самого очевидного.

Арвидас Сабонис, Тони Кукоч, Дражен Петрович, Дино Раджа, Шарунас Марчюленис – эта пятерка (плюс Дивац, который на МВЗ все же засветился) знаменует собой нечто более ценное и важное (в том числе и для самой НБА), чем количество Матчей звезд. Этими именами в историю лиги вписан процесс начала ее глобализации, это про «Баскетбол без границ», аккумуляцию в чемпионате лучших из лучших со всей планеты, мечту попасть в НБА вопреки режимам, травмам и – в случае Сабониса – времени. Это действительно настолько значимо, что должно быть отражено в Зале Славы.

Пробивайте талоны. Едем дальше.

Луи Дампьер. Не самое известное имя, а значит, должны быть цифры. А они прямо с порога в лоб закатывают нам одну простую мысль – Дампьер был Стефом Карри, до того как Делл Карри решил назвать его Стефом Карри. И до того, как трехочковая дуга вообще появилась в НБА. Свои 20+ в среднем Дампьер набирал с трехочковой линии в конце 60-х в команде лиги АБА «Кентукки Колонелс».

Дампьер был одним из главных популяризаторов трехочковых, чемпионом АБА (1975), 7-кратным участником Матчей Звезд АБА. После смерти АБА последние три года своей карьеры Луи провел в НБА, где на тот момент еще не ввели трехочковую, ушел на пенсию аккурат перед этим. Если считать Купера одним из тех, кто научился извлекать выгоду из дальних бросков, то Дампьер всей карьерой демонстрировал, насколько это необходимое нововведение. Реальный первопроходец.

Мел Дэниелс вообще зашел в историю НБА с козырей. Он стал первым игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА… который послал эту вашу НБА. В 1967-м его под 9-м пиком взяли «Цинциннати Ройалз» Оскара Робертсона. С учетом опережающего время универсализма «Большого О» у команды рисовался монструозный дуэт. Оскар не уходил с площадки без трипл-дабла, а Дэниелс был мощен, габаритен, высок и умел складывать в уме.

В АБА Дэниелс трижды приводил «Пэйсерс» к чемпионству, дважды становился MVP лиги, Мел сделал все, чтобы «Индиана» соответствовала стандартам клуба, способного присоединиться к НБА. Его номер изъят из обращения, и у него до сих пор рекорд по числу подборов в истории «Пэйсерс».

Пара игроков династии «Селтикс» 50-х – 60-х. Фрэнк Рэмзи и Кей Си Джонс. Никогда не показывали выдающихся цифр, но все же пролоббировали свое место в Зале Славы благодаря историческому контексту. Рэмзи (13 очков в среднем за карьеру) семь раз выигрывал чемпионат и стал прообразом одного из главных амплуа лиги. Награда «Лучшему шестому» носит имя другого «кельта» Джона Хавличека, но Рэмзи был первым в этой роли и наставником Джона.

Кей Си Джонс набирал еще меньше, чем Рэмзи: 7,4 очка. Но Джонс просто взял и решил количеством в других аспектах: 8 чемпионских титулов в качестве игрока «Селтикс» (больше только у Билла Рассела и Сэма Джонса). 2 чемпионства в качестве ассистента. 2 чемпионства в качестве тренера. В нагрузку 2 чемпионства NCAA и золото Олимпиады-1956. Джонс – один из всего лишь восьми игроков, собравших «Тройную корону» (NCAA, НБА, золото Олимпиады), все выиграл в одной команде вместе с Расселлом. Уметь оказаться в нужном месте, все-таки, тоже искусство.

Боб Хубрегс, Эл Серви, Бадди Жаннетт выступали в древнюю эпоху – до счетчика 24 секунд. А Серви с Жаннеттом – вообще в других лигах, существовавших до НБА, лишь под конец карьеры они заглянули в НБА (и оба взяли титул как главные тренеры). У Хубрегса в НБА 4 клуба за 5 лет, нигде он не набирал более 1 очков но его заслуги – это карьера в студенческом спорте, где он доминировал в начале 1950-х.

Не забыли про Майкла Купера? Так вот, до сих пор для него все складывалось не слишком благополучно, но есть ведь и другие примеры, другие Куперы.

Член Зала славы баскетбола Чак Купер отыграл в НБА семь сезонов, набирая в среднем по 6,7 очка и 5,9 подбора. Его главным достижением навечно останется фраза владельца «Бостона» Уолтера Брауна: «Мне плевать, он может быть в полосочку, в клеточку или в горошек. «Бостон» берет Чарльза Купера из университет Дюкейн». 25 апреля 1950-го Купер стал первым темнокожим игроком, задрафтованным в НБА. Его включение в Зал славы баскетбола – отнюдь не по спортивным принципам, а по культурным.

И вроде как подобные скелеты из шкафов Зала Славы заставляют нас взглянуть на включение Майкла Купера более благосклонно. Но делать этого не стоит, поскольку Купер представляет собой нечто более важное. Он не просто игрок, чью кандидатуру можно ставить под сомнение. Купер – прецедент.

Майкл Купер – тревожный сигнал, что пора менять систему голосования

Прежде всего, Куп, похоже, и впрямь нормальный мужик, хотя и не совсем понимает провокативность своего достижения.

«Я думаю, что Байрон Скотт и Норм Никсон определенно должны быть в Зале Славы. Надеюсь, их кандидатуры будут рассмотрены в будущем. Роберт Орри наверняка будет там. Знаете, что я понял: место в Зале Славы получают не за то, что вы делали на площадке большую часть времени, а за ваш вклад в игру. То, что вы ей отдали в любой форме и любым способом», – обронил житейскую мудрость Купер.

Довольно опасные слова. Собственно, как и само признание Купера игроком уровня Зала Славы. Подобный ход открывает ящик Пандоры и позволяет ссылаться на «Пример Купера» не только – черт с вами, банкуйте – Роберту Орри, но и дает дорогу людям вроде Брюса Боуэна, Дэнни Эйнджа и Хораса Гранта (они, кстати, ездили на Матч Звезд) или, прости господи, Кевона Луни. А что – они ведь тоже неотъемлемая часть легендарных династий НБА!

Увеличение игроков подобного калибра девальвирует уровень Зала славы. И чтобы избежать этого, недостаточно просто избирательнее подходить к кандидатурам. Нужно изменить систему.

Вдумайтесь, Зал был открыт в 1959-м. А мы так и не знаем, кто выбирает новых членов, как происходит процесс составления предварительных списков, утверждение финалистов. Может быть, есть серьезные аргументы в пользу Купера, но кто их раскроет нам? Кто эти люди с просветленными очами, к которым можно обратиться с деликатным вопросом –просто поясните за Майкла Купера – а почему он, а не кто-то другой?! Звезды НБА прошлого закончились?

Нет. Остается, например, Том Чемберс, ключевой игрок «Сиэтла» конца 80-х и «Финикса» начала 90-х, участвовал в четырех Матчах Звезд (в 1987-м признавался MVP). 20 тысяч очков, и из тех, кто набрал их до начала XXI века, он единственный вне Зала. Даже в список финалистов не включался. Его подельник по «Санз» Кевин Джонсон пять раз попадал в символические сборные по итогам сезона. Да, у него была короткая карьера из-за травм, и все же он, как и Чемберс, был ярче и важнее Майкла Купера.

И таких примеров – от Шона Кемпа и Пенни Хардуэя до легенд АБА и европейских звезд – еще много. Всех их «перепрыгнул» человек, который лишь в одном сезоне в карьере проводил более 30 минут в среднем за игру. Элитный ролевик? Да – но все же именно ролевик.

Нам показывают итоговые списки, а потом нарядную церемонию. Вместо того, чтобы хотя бы пунктирными линиями обозначить критерии выбора игрока, руководство Зала славы (и НБА как центральная часть этого процесса) с каждым годом шельмует покруче уличных фокусников. Сегодня профильный пункт – количество чемпионских колец. Завтра – принадлежность к одной из древних династий «Селтикс», «Лейкерс» или «Никс». На Пасху мы будем иметь в виду количество Матчей Звезд, а потом уже просто начнем разыгрывать места в карты.

Нужно делать процесс отбора и голосования более прозрачным. Пусть это будет содержательное обсуждение с качественными аргументами, а не унылая обязаловка с невнятными фигурантами.

Ведь реальная проблема не в том, соответствует ли Майкл Купер критериям Зала славы баскетбола, а в том, что никаких критериев вовсе нет, как нет и ответственных. А обилие невнятных кандидатур подрывает репутацию всего института Зала славы баскетбола. Теперь это Комната смеха баскетбола.

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Ken Levine, Maddie Meyer, Bettmann; East News /AP Photo/Richard Drew, AP Photo/Bill Chaplis