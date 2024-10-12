XXXV чемпионат СССР, сезон-1967/68. Марафон по-тбилисски

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Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

В чемпионате страны-1967/68 побеждает «Динамо» (Тбилиси), СКА (Киев) – на втором месте, ЦСКА – на третьем. В турнире не участвуют игроки сборной.

ПЯТЬ ЛЕТ БОРЬБЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПОБЕДОЙ ТРЕНЕРОВ

Накануне старта XXXV ЧЕМПИОНАТА СССР (ВЫСШАЯ ЛИГА) Владимир Шаблинский, главный тренер киевского «Строителя» (победителя зимнего первенства) и сборной Украины (победителя Спартакиады), в статье для «Советского спорта» писал: «Целых пять лет тренеры ведущих клубных команд вели самый настоящий бой за реформу в «Положении о чемпионате страны». Мы выступали против затяжных туров и предлагали проводить встречи в четыре круга – дважды на своем поле, дважды на поле противника. Наконец, к нашему мнению прислушались: решено, что игры чемпионата будут отныне проводиться «на разъездах».

Итак, 12 клубам предстояло сыграть с декабря-67 по май-68 как никогда много – по 44 матча. В марафоне стартовали 10 лучших команд XXXIII чемпионата (предыдущий был проведен в формате спартакиадного турнира среди сборных республик): ЦСКА, киевский «Строитель», ВЭФ, рижский СКА, «Жальгирис», киевский СКА, «Калев», ленинградский «Спартак», «Уралмаш», тбилисское «Динамо», а также победители турнира второй лиги – АзИНХ и ГПИ.

«Разъезды» означают, что, приезжая к своему сопернику, команда в течение двух дней играла матчи первого и второго кругов, во время ответного визита проводились встречи третьего и четвертого кругов.

При этом вновь игроки сборной не смогли выступать за свои клубы. Но если год назад национальная команда участвовала в зимнем турнире (хоть и вне конкурса), то теперь тренеры сборной, выбрав себе соперников, играли с ними по собственному графику, который был встроен в календарь чемпионата. Всего провели 13 матчей.

Вот мнение по этому поводу второго тренера ЦСКА знаменитого Арменака Алачачяна: «Если вы поставите себя на мое место, то, не сомневаюсь, вынуждены будете признать, что новшество не по вкусу тренерам ведущих команд. Три наших лидера – Вольнов, Липсо и Андреев – не играют сейчас за армейский клуб. К тому же (еще один) высокорослый баскетболист Нестеров выбыл из строя из-за травмы. Вот и попробуйте в такой ситуации провести чемпионат на высоком уровне. Конечно, у тренеров сборной свои большие цели и задачи. Но нам от этого удовлетворение лишь моральное, да и то в будущем, когда (если) сборная выступит хорошо. Сейчас же невольно думается, что острой необходимости отлучать сильнейших игроков от клубов не было».

…1 декабря со старта рванул «Жальгирис», несмотря на то что лидер команды Паулаускас был призван в ряды сборной. В пяти домашних декабрьских двойных поединках каунасский клуб одержал 8 побед (из 10).

Динамовцы из Тбилиси, без сборников Саканделидзе и Коркия, закончили декабрь с таким же показателем — 8–2, отдав по одной домашней игре ближайшим конкурентам – ЦСКА и «Строителю». Тяжелым был старт у ленинградского «Спартака», который уже всерьез (и на долгие-долгие годы) возглавил Владимир Кондрашин. Восемь первых матчей команда играла в гостях у прибалтов («Калев», ВЭФ, рижский СКА и «Жальгирис»), вернулась с тремя победами. И с восторженными отзывами всех, кто видел игру 16-летнего центрового (200 см) Александра Белова. Дома ленинградцы дважды обыграли ЦСКА – 73:69, 76:64! А завершили декабрь (7–5) гостевыми победами над «Уралмашем», который без Сергея Белова превратился в аутсайдера (1-11 в декабре).

1 декабря 1967. Тарту. Матч XXXV чемпионата СССР «Калев» – «Спартак» – 72:65. 16-летний дебютант «Спартака» Александр Белов (№ 14) выигрывает первое на взрослом уровне вбрасывание – у Тынну Лепметса

С показателями 6-4 ушли в новый год ЦСКА (проведя в гостях пять сдвоенных матчей), киевский СКА и «Строитель» (без Поливоды и Погуляя). С 5–5 – ГПИ, «Калев» (без Томсона и Крикуна) и ВЭФ, с 4-6 – рижский СКА, с 1–9 – АзИНХ.

2 декабря 1967. Рига. Матч XXXV чемпионата СССР СКА (Рига) – ВЭФ – 55:67. Броску армейца Александра Забелло не успевает помешать Алвилс Гулбис (№ 13)

В начале января «Жальгирис» в блестящем стиле обыграл сборную СССР – 90:85, но после первой же неудачи на чужой площадке «сдулся», проиграл подряд три выездные пары и отвалился в середину таблицы.

Тбилисцы (в команду вернулся из сборной Коркия) на редкость драматично провели в январе четыре выездные пары, обменявшись победами (1-1) в Ленинграде, Тарту, дважды в Риге (хотя могли победить в каждом из четырех проигранных матчей) и завершили месяц с показателем – 12-6. Второе место по итогам января с динамовцами разделил «Спартак», который дома обыграл ГПИ и бакинцев. А в лидеры (12-4) неожиданно вырвался киевский СКА – в отсутствие своей звезды Геннадия Чечуры (куда он исчез, неизвестно) армейцы победили по два раза обе рижские команды и «Жальгирис». «Строитель» (11-5), в отличие от земляков из СКА, взял у тех же прибалтов 5 очков. ЦСКА опустился на пятое место (10–6), неожиданно потеряв одну драгоценную победу в Свердловске.

СИСТЕМА ХОРОШАЯ, НО ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Почти все команды завершили февраль, сыграв по 24 матча.

Витаутас Бимба, главный тренер «Жальгириса»: «Матчей слишком много – перерывов слишком мало: невозможно полностью восстановить силы. Нет, я вовсе не против новой системы чемпионата. Больше того, она мне определенно нравится, но… Прежняя туровая система, когда команды играли до десятка матчей подряд, требовала изрядных нагрузок. Но наступавшие затем длительные перерывы давали возможность поработать с командой в спокойной обстановке. Сейчас характер нагрузок изменился, и для того чтобы приспособиться, нужно время, которого нет. Надо играть и играть. Система хорошая, но нам, тренерам, есть о чем подумать».

В феврале «Жальгирис» взял в Тбилиси по одной победе у ГПИ и «Динамо». Дома тоже разделил очки – с ЦСКА. Но как! Блистательно сыграл в концовке первого матча ветеран армейцев Травин, москвичи победили – 65:63. На другой день за 12 секунд до конца ЦСКА был близок к победе – 57:55. Но потерял мяч, и Гедрайтис броском издали сравнял счет. В овертайме литовцы победили – 68:64. Впервые за 10 лет «Жальгирис» сумел выиграть у ЦСКА!

С показателем 12-12 по итогам февраля каунасский клуб занял восьмое место. 13-11 было у «Калева» и ВЭФа, 14-10 – у «Строителя» (основной центровой Окипняк недавно перенес операцию, отсюда столь невысокое место) и ЦСКА, который в конце месяца в гостях у «Жальгириса» и двух рижских команд выиграл только два матча из шести. Тбилисское «Динамо» после того, как дома разделило победы с «Жальгирисом» и ГПИ, опустилось на третью строчку (16-8). А возглавили гонку две сенсации – СКА (Киев) и «Спартак» – 17-7, причем ленинградцы на своей площадке дважды в крутых концовках обыграли киевских армейцев – 70:68 и 70:66!

К концу марта только пять команд продолжали медальный марафонский бег. «Строитель» Шаблинского (20-16) на удивление разделил за месяц очки с шестью соперниками – в том числе дома с земляками из СКА (59:69, 67:66) и динамовцами из Тбилиси (69:66, 64:66).

Киевский СКА (23-14) поделил победы с пятью соперниками, в том числе дома с «Динамо» (72:83, 69:58), и проиграл в гостях оба матча рижскому СКА (67:79, 70:87).

ЦСКА с шестью соперниками встречался дома. Казалось, вот он шанс на борьбу за золото! Но чемпион разошелся вничью с киевским СКА (46:57, 65:52) и рижским СКА (66:64, 60:64) в двух «валидольных» схватках. После чего разгромил «Спартак» (84:72, 79:58), дважды обыграл «Калев» (у эстонского клуба в сборную забрали еще и Таммисте) с «Уралмашем» и завершил март с показателем 24–12 (а ведь мог иметь 26-10).

О ВРЕДЕ И ПОЛЬЗЕ ЗАГРАНИЧНЫХ ТУРНИРОВ

«Спартак» в начале марта обыграл дважды на своей площадке и рижский СКА, и ВЭФ (два раза плюс 20). И с результатом 21-7 (абсолютный лидер!) команда отправилась на турнир в Польшу. Через две недели ее было не узнать. Последовали двойные поражения: сначала от ЦСКА, а затем и «Динамо» (71:77, 64:68), после чего «Спартак» опустился на второе место – 23-11 (была еще победа над слабеньким «Уралмашем»).

20 марта 1968. Москва. Матч XXXV чемпионата СССР ЦСКА – «Спартак» – 84:72. Рудольф Нестеров (№ 7) в борьбе за мяч опережает ленинградца Игоря Быкова (справа)

А на первой строчке оказалось тбилисское «Динамо» (24–10). Южане поделились победами в Киеве со СКА и «Строителем», затем поехали на турнир в ГДР. Перед отъездом динамовцы согласились по возвращении играть четыре дня подряд со «Спартаком» и АзИНХ. И вот: четыре домашние победы.

Победное шествие южане продолжили в апреле, дважды обыграв рижский СКА.

ЦСКА же вступил в трудную полосу. Чемпионам предстоял тяжелейший выезд в Киев, где СКА и «Строитель», как известно, очков не раздают. А потом надо было принимать «Динамо». В этой ситуации любая осечка стоила многого.

В Киеве случилась не осечка. Катастрофа! Москвичи проиграли оба матча армейцам Киева. В конце первого в составе киевлян впервые в сезоне на площадку вышел Чечура, который помог довести игру до победы (66:58). Второй матч завершился в овертайме, и тоже в пользу киевлян – 72:73. Через день ЦСКА уступил еще и «Строителю». Победа во второй встрече уже мало, что решала – с надеждами на золото пришлось распрощаться.

…Когда СКА выходил в Киеве на площадку против «Спартака», уже было известно, что «Динамо» выиграло в Москве второй матч у ЦСКА. Эта победа открывала киевлянам дорогу к серебряным медалям. СКА победил – 92:62.

15 апреля 1968. Москва. Матч XXXV чемпионата СССР ЦСКА – «Динамо» Тб – 60:68. Важа Нариманидзе (с мячом) и Анатолий Астахов. После этой победы уже никто не сомневался, что динамовцы станут чемпионами

«Спартак» же осложнил себе жизнь чуть раньше в Тбилиси, когда в двух триллерах подряд уступил ГПИ – 72:75, 73:74.

Ну а тбилисцам, чтобы стать чемпионами, нужно было одержать две победы в четырех оставшихся матчах – с ВЭФом в Тбилиси и с «Жальгирисом» в Каунасе. Понятно, что грузинский клуб (как и любой другой бы на его месте) постарался сделать это при своих болельщиках.

Первый матч (22 апреля, 10 000 зрителей) – 86:76 (37:36). Второй матч, чемпионский (23 апреля, 10 000 зрителей) – 80:74 (36:42). Алтабаев – 20, Лежава – 19, Коркия – 17, Угрехелидзе – 10…

23 апреля 1968. Тбилиси. Матч XXXV чемпионата СССР «Динамо» (Тбилиси) – ВЭФ – 80:74. За несколько секунд до окончания матча Леван Мосешвили, Зураб Леонтьев, Важа Нариманидзе и Тамаз Чихладзе (слева направо) уже празднуют чемпионство

ДОСТОЙНЫЙ ЧЕМПИОН

Победа «Динамо» – закономерна. Мы получили достойного победителя. Эта команда – единственная в чемпионате, которая не проиграла ни одного индивидуального матч-турнира (у ЦСКА, «Строителя» и «Жальгириса» чемпион по два матча выиграл, по два – проиграл, АзИНХ был побежден – 4-0, все остальные – 3-1). «Динамо» – единственная команда, набравшая на чужих площадках более 50 процентов очков (13 побед в 22 матчах), у ЦСКА – 10 гостевых побед, у «Строителя» и СКА К – по 9. И единственная, которая в гостях ни разу не проиграла оба матча.

Киевский СКА – сенсация номер один. Лишь за три (двойных) тура до конца чемпион отделался от назойливого преследователя. При том, что в сборную был вызван Салухин.

Заслуживает добрых слов ЦСКА. Закончили играть Корнеев, Зубков, Алачачян, призвали в сборную Вольнова, Липсо и Андреева, а команда весь чемпионат считалась претендентом на золото. Анатолий Астахов по-прежнему уверен, что с этими тремя «сборниками» ЦСКА вновь стал бы чемпионом.

Порадовал «Спартак» (у него в апреле забрали в сборную Быкова), который лучше всех сыграл дома – 19 побед в 22 матчах. Но 15 поражений в гостях остановили команду в шаге от медалей. Впрочем, у юной команды Кондрашина все еще было впереди.

«Динамо» (Тбилиси) – чемпион СССР-1967/68 (слева направо): cтоят – главный тренер Леван Инцкирвели, тренер Гиорги Авалишвили, Зураб Карабаки, Валерий Алтабаев, Реваз Мамаладзе, Зураб Леонтьев, Михаил Коркия, Леван Мосешвили, Владимир Угрехелидзе, Важа Нариманидзе; сидят – Анзор Лежава, Бондо Болквадзе, Серго Магалашвили, Тамаз Чихладзе, Антон Казанджян, Амиран Схиерели

СКА (Киев) – второй призер: Владимир Брянцев, Николай Мариевич, Анатолий Николаев, Николай Сушак, Борис Пинчук, Валентин Радзиевский, Владимир Салухин, Юрий Сикорский, Григорий Гавриш, Геннадий Чечура, Юрий Егоров, Вадим Новиков. Главный тренер – Александр Леонов.

ЦСКА — третий призер: Александр Кульков, Анатолий Астахов, Юрий Селихов, Рудольф Нестеров, Вадим Капранов, Александр Травин, Евгений Захаров, Николай Ковыркин, Николай Крючков, Александр Ковалев, Михаил Медведев, Олег Бородин. Главный тренер – Евгений Алексеев, тренер – Арменак Алачачян.

XXXV чемпионат СССР. Высшая лига. 1 декабря 1967 – 26 апреля 1968 года.

Примечания: 1. 6-7 места распределены по результатам личных встреч. 2. ГПИ (Тбилиси) за неявку в последнем туре засчитано техническое поражение и начислено 0 очков за эту игру

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После окончания чемпионата СССР-1967/68 – аж через пять месяцев – Федерация баскетбола СССР утвердила список 25 лучших по итогам 1967 года.

25 лучших баскетболистов XXXV чемпионата СССР

Центровые. 1 (3). Поливода («Строитель» К). 2 (4). Андреев (ЦСКА). 3 (–). Лепметс («Калев»). 4 (–). Жармухамедов («Буревестник» Ташкент). 5 (2). Иванов («Спартак» Л).

Форварды. 1 (1). Вольнов (ЦСКА). 2 (2). Паулаускас («Жальгирис»). 3 (3). Томсон («Калев»). 4 (1*). Липсо (ЦСКА). 5 (6). Схиерели («Динамо» Тб). 6 (5). Юргенсонс (ВЭФ). 7 (–). Едешко («Спартак» Минск). 8 (–). Капранов (ЦСКА). 9 (–). Гузик (АзИНХ). 10 (10). Болошев («Динамо» Волгоград).

Защитники. 1 (2). Травин (ЦСКА). 2 (3). Саканделидзе («Динамо» Тб). 3 (1). Белов («Уралмаш»). 4 (7). Крикун («Калев»). 5 (4). Селихов (ЦСКА). 6 (–). Погуляй («Строитель» К). 7 (9). Салухин (СКА К). 8 (–). Малашин («Локомотив» А-А). 9 (6). Маркадеев («Уралмаш»). 10 (–). Таммисте «Калев»).

Число в скобках – место в 1967 году.

Отмечаем первое появление в рейтинге Алжана Жармухамедова, Ивана Едешко, Вадима Капранова. При этом лучший защитник страны Александр Травин не был приглашен в сборную на Евробаскет-1967.

Итоговая классификация XXXV чемпионата СССР. Высшая лига. 1. «Динамо» (Тбилиси). 2. СКА (Киев). 3. ЦСКА. 4. «Спартак» (Ленинград). 5. «Строитель» (Киев). 6. «Калев» (Тарту). 7. ВЭФ (Рига). 8. СКА (Рига). 9. «Жальгирис» (Каунас). 10. ГПИ (Тбилиси). 11. «Уралмаш» (Свердловск). 12. АзИИНХ (Баку). Вторая лига. 13. «Динамо» (Москва). 14. «Динамо» (Волгоград). 15. «Локомотив» (Алма-Ата). 16. «Статиба» (Вильнюс). 17. «Буревестник» (Ереван). 18. «Буревестник» (Москва). 19. «Радиотехник» (Минск). 20. «Инждорстрой» (Кишинев). 21. «Буревестник» (Ленинград). 22. «Авангард» (Донецк). 23. «Спартак» (Московская обл). 24. «Спартак» (Ростов-на-Дону). 25. ТЦ (Ташкент). 26. СКА (Ленинград). 27. «Таджикистан» (Душанбе). 28. «Буревестник» (Фрунзе). 29. «Захмет» (Ашхабад). 30. СКА (Баку).

Сезон сборной

Контрольные матчи. 6 городов. +9-2. Январь-февраль (+7-2), август (+1-0), октябрь (+1-0).

Турне по Латинской Америке. Уругвай, Бразилия. 11-30 марта. +10–0.

Турне по Франции, Люксембургу и Италии. 7 городов. 10-27 апреля. +7-0.

Турнир в Антибе. 13–15 апреля. 1 место. +3-0.

Турнир в Минске. 22–24 июня. 2 место. +2-1.

Турнир в Москве. 26–28 июня. 1 место. +3-0.

Турнир в Италии. Coppa Citta di Scauri. 8-11 августа. 1 место. +3-0.

Турнир в Италии. Trofeo delle Palme. 14-18 августа. 1 место. +3-1.

XIX Олимпийские игры. Мехико. 13-25 октября. 3 место. +8-1.

Больше всего матчей сыграли: С. Белов, Липсо, Андреев – 53, Поливода, Томсон – 52, Саканделидзе – 51, Паулаускас – 50.

НАША ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ БРОНЗА

С такими значками советские спортсмены отправились на Игры в Мехико

В стране для сборной создали все условия. Отказались от участия в еврокубках, разрешили забрать из клубов лучших игроков, чтобы готовить их специально к Олимпийским играм, отправили в турне по Латинской Америке и по Европе, пригласили сборную США на два турнира, снова вывезли в Италию. Играйте, тренируйтесь, отрабатывайте взаимодействия… Готовьтесь к финалу с США. Но Ранко Жеравица обыграл Александра Гомельского. До финала мы не дошли. Уступили югославам в полуфинале – 62:63. Впервые в истории мы получили бронзу Олимпиады.

22 октября 1968. Мехико. Олимпийский турнир. Полуфинал. СССР – Югославия – 62:63. Тайм-аут Александра Гомельского

Из книги Яака Липсо: «Илмар Куллам, находившийся в Мехико в группе специалистов, не понял, зачем (в полуфинале с югославами) Гомельский заменил Томсона и Белова, поскольку только их дальние броски могли сбалансировать игру и растянуть оборонительную линию соперника. А результативность других игроков после пятого фола Паулаускаса была низкой. «Частые замены на протяжении всего турнира оправдывали себя, но в игре с Югославией эта тактика оказалась неправильной. В нервной обстановке те, кто был более уверенным и результативным, должен был дольше оставаться на площадке», – отметил Куллам.

25 октября 1968. Мехико. Флаги над пьедесталом почета: СССР (3 место), США (1 место), Югославия (2 место)

XIX Олимпийские игры. Мехико. 13-25 октября 1968. Предварительный турнир. Группа В. 1. СССР: Польша – 91:50, Марокко – 123:51, Южная Корея – 89:58, Болгария – 81:56, Куба – 100:66, Мексика – 82:62, Бразилия – 76:65. +7-0. Полуфинал. Югославия – 62:63. Матч за 3 место. Бразилия – 70:53.

Сборная СССР – бронзовый призер Олимпиады-1968 (слева направо): стоят – главный тренер Александр Гомельский, Владимир Андреев (48 очков/9 матчей), тренер Юрий Озеров, Анатолий Поливода (101/9), Яак Липсо (81/9), Сергей Коваленко (42/8), Геннадий Вольнов (67/9), Прийт Томсон (50/9); нижний ряд – Модестас Паулаускас (144/9), Зураб Саканделидзе (64/9), Сергей Белов (77/9), Анатолий Крикун (48/9), Юрий Селихов (22/9), Вадим Капранов (30/7)

СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЛАДИМИР КОНДРАШИН

Он прервал гегемонию США на Олимпиадах.

Он прервал гегемонию ЦСКА в чемпионатах СССР.

Он выиграл первый и единственный чемпионат СНГ.

Владимир Кондрашин и Сергей Белов

…В сезоне-1967/68 Владимир Кондрашин возглавил «Спартак» как главный тренер (а не как временно заменяющий). Сразу же занял четвертое место, хотя по ходу турнира претендовал на золото. Через год выиграл бронзу, еще через год – серебро.

В 1970-м возглавил сборную после ее поражения на чемпионате мира. Сразу же выиграл Универсиаду, через год – чемпионат Европы, еще через год – Олимпиаду.

Это кусочек из интервью, которое Кондрашин дал в Испании в марте 1973-го.

«- До старта Игр в Мюнхене вы ожидали, что станете олимпийским чемпионом?

- Изначально у меня были надежды, которые сильно укрепились, когда я стал свидетелем нескольких матчей американцев. Честно говоря, наша сборная была лучше команды США.

- Намного лучше?

- Немного лучше.

- Вы были игроком?

- Играл за скромные команды. Мой невысокий рост не позволял мне выделиться среди великих разыгрывающих моего времени: Алачачяна, Валдманиса и других.

- Что вы думаете об Александре Гомельском?

- Отличный тренер, который многое знает в баскетболе и прекрасно относится к своим игрокам. Замечательный человек.

- А что думаете о Владимире Кондрашине?

Он улыбается, не может найти ответ и, наконец, добавляет:

- Скромный человек, единственное достоинство которого в том, что он любит свою работу превыше всего.

- Говорят, что Александр Белов строптивый, непослушный и даже «звезда» – слава, которую имеет и Паулаускас. Это правда?

- Нет, Александр хороший мальчик, он слишком молод для славы. Повторяю, очень хороший мальчик».

Владимир Петрович Кондрашин родился 14 января 1929 в Ленинграде. 175 см. Разыгрывающий. Заслуженный тренер СССР (1971).

Выступал за ленинградские команды СКА (1952), «Спартак» (1953-1964).

Главный тренер «Спартака» (1965, 1967-1988, 1989-1995).

Чемпион СССР (1975), СНГ (1992). Обладатель Кубка России (1978, 1987).

Обладатель Кубка обладателей кубков (1973, 1975).

Главный тренер сборной СССР (1970-1976). Руководил командой в 86 официальных матчах: 79 побед – 7 поражений. Из 12 турниров выиграл 7.

Олимпиада: 1972 – 1 место, 1976 – 3. Чемпионат мира: 1974 – 1. Чемпионат Европы: 1971 – 1, 1973 – 3, 1975 – 2. Универсиада: 1970 – 1, 1973 – 2. Межконтинентальный кубок: 1972 – 2, 1975 – 1. Всемирный фестиваль баскетбола: 1973 – 1. Кубок наций: 1974 – 1.

Самая крупная победа – «+92» (140:48) над сборной ЦАР на чемпионате мира в Пуэрто-Рико (3 июля 1974).

Самое крупное поражение – «-8» (67:75) от сборной США на Универсиаде в Москве (24 августа 1973).

Член Зала славы ФИБА (2007).

Скончался 23 декабря 1999 в Санкт-Петербурге.

Начало 1990-х. Владимир Кондрашин и юный спартаковец Василий Карасев

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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