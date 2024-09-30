Не вся НБА против Трампа. Ройс Уайт тоже воюет с «говорливыми» женщинами, «иудейскими элитами» и BLM

Политика – это почти всегда постановка в жанре трагифарса, но, пожалуй, только в Америке филигранная режиссура возводит ее в ранг массового развлечения и дарит сюжеты, с которыми не в силах конкурировать даже Голливуд. Одним из таких и является стремительная политическая карьера некогда подающего надежды баскетболиста, (почти) борца ММА, (не совсем) примерного гражданина и (отчасти) благочестивого семьянина Ройса Уайта.

Неудавшаяся карьера в НБА – одна из причин народной популярности Уайта

Прежде чем стать «агрессивным национал-популистом», как Уайта называют демократы Миннесоты, он был «надеждой и верным сыном штата». Уроженец Миннеаполиса дважды приводил команды старших школ, в которых учился – Деласаль и Хопкинс – к чемпионскому титулу. Причем в сезоне-2008/2009 команда школы Хопкинс выдала безупречный результат (31-0), вклад Уайта в который был оценен званием «Мистер Баскетбол штата Миннесоты». Уайт, вдохновленный таким доверием со стороны односельчан, рассчитывал и дальше славить «Землю 10 тысяч озер» и практически договорился о поступлении в университет Миннесоты. Но в октябре все того же 2009-го «Мистер Баскетбол» экспроприировал несколько предметов одежды на сумму 100 долларов в одном из местных торговых центров, а когда охранник попытался ему воспрепятствовать, повалил его на землю и отбыл в неизвестном направлении.

Позже Ройс говорил, что действовал в рамках самозащиты, и даже показывал паспорт, где утверждалось, что вообще-то его второе имя «Гуманизм». Подобная доказательная база оказалась хлипковата, и Уайта отстранили на целый семестр.

По итогу Ройс так и не сыграл за родной университет и перевелся в Айова-Стэйт, в составе которого был признан лучшим новичком конференции «BIG12» NCAA, а также вошел в состав символических сборных конференции и лучших новичков.

Решив, что этого резюме достаточно для выхода на драфт, Ройс в целом не ошибся. В 2012-м его под 16-м номером взяли «Рокетс», даже несмотря на то, что эксперты с самого первого дня нацепили на игрока ярлык «рискового пика». Багаж и впрямь был противоречивый: рядом с атлетизмом, баскетбольным интеллектом и разносторонними навыками мощного форварда аккуратной стопочкой лежали проблемы с законом, нестабильность, а главное – психологическое расстройство, одним из ярких проявлений которого была боязнь полетов.

История изначально выглядела очень сомнительной. Например, за сезон, проведенный в составе Айова-Стэйт, Уайт совершил 20 полетов, для сравнения – расписание «Хьюстона» насчитывало 98 гостевых вылетов. Ройс говорил, что в университете использовал сильнодействующее снотворное, чтобы спать во время перелетов, но предупреждал, что после них чувствовал себя сонным, апатичным и лишенным энергии. «Рокетс» для проформы помариновали Уайта в фарм-клубе, посоветовались с медиками и, в конце концов, сбыли его в «Филадельфию». В «Сиксерс» Ройс тоже не задержался и по итогу его главным достижением в НБА стали 3 минуты, сыгранные за «Сакраменто» в рамках 10-дневного контракта.

Могло ли быть лучше?

«Я работал в скаутском департаменте «Финикса», когда мы рассматривали Ройса в качестве кандидатуры на место в составе. Скажу так, его симптомы беспокойства во время полетов – не выдумка. Это правда. Как и то, что при определенном желании и работе над собой, он вполне мог справляться с ними. Он летал с нами раз десять, и только в паре случаев его состояние действительно можно было описать как «волнительное». Думаю, если бы он был заинтересован, то вместе с клубом эту проблему можно было бы решить или, как минимум, купировать.

Проблема была в том, что он ждал особенного отношения к себе, считал, что его состояние обязывает клубы менять свою политику, уклад и привычный рабочий процесс. Таково было его мнение, и я не осуждаю его за него. Может быть, многие клубы действительно пошли бы на уступки и послабления, если бы речь не шла о девятом игроке ротации. Командам было просто невыгодно связывать себя обязательствами, которые появлялись при подписании контракта с Уайтом», – слова ассистента по баскетбольным операциям «Санз» и журналиста ESPN Амина Эльхассана.

После нескольких неудачных попыток Ройса пристроиться в НБА были:

● «Лондон Лайтинг» из канадской лиги и 11-матчевая дисквалификация за «попытки физического и вербального воздействия на судей»;

● контракт с итальянским «Торино», расторгнутый из-за отказа Уайта явиться в тренировочный лагерь;

● препирательства с Джошем Смитом в BIG3 Айс Кьюба;

● проба пера сперва в смешанных единоборствах – поражение единогласным решением судей в матче против некого Дайквона Бакли;

● а затем и в эпистолярном жанре: Ройс накропал что-то вроде методички под названием «MMA и НБА: Критика современного спорта в Америке».

Не реализовав себя ни в одном из начинаний, Ройсу пришел к лучезарной истине, в отблесках которой увидел, что лучше всего у него получается хаять сложившийся миропорядок, провоцировать окружающих и плеваться малосодержательными лозунгами. Короче, делать все то, что необходимо делать начинающему политику.

Недолго думая, Ройс запустил подкаст под названием «Пожалуйста, называйте меня сумасшедшим», в котором принялся обличать пороки общества, приводя в пример свою карьеру в НБА. Репутация «жертвы системы», «ментально обессиленного человека, столкнувшегося с корпоративным надругательством», при этом готового переиначить сложившийся уклад, создала для Уайта неплохую медиаплатформу, которая вскоре стала разрастаться во многом благодаря стечению обстоятельств.

«Глубинное государство», «Глобальный иудейский заговор» и кутеж в стрип-клубе – все по заветам рептилоидов

Открытость и готовность подробно обсуждать свою борьбу с психологическими проблемами обеспечили Уайту широкую популярность, но жизнь его политической карьере дала смерть Джорджа Флойда, убитого как раз в Миннеаполисе. Он возглавил народные протесты, засветился на нескольких маршах, причем каждый раз делал акцент на том, что его позиция никак не соотносится с идеями Black Lives Matter.

«Mee Too и Black Lives Matter – это всего лишь кучка наймитов «Глубинного государства», призванная дать вам ложную надежду на то, что вы можете что-то изменить. В одной руке они держат таблички с лозунгами, в которые не верят, а другой выгребают деньги из ваших магазинов и карманов. Они заявляют о себе, только когда им это выгодно, а не работают на упреждение и решение проблемы. Они говорят, что Флойд – герой. Нет, он еще одна жертва из тысяч, которые героически умирают каждый день на улицах Америки. Но их смерть не показывают в эфире национального телевидения, а адепты BLM не подстрекают вас идти на баррикады из-за них. Мы увидели смерть Флойда, только потому, что это было выгодно «Глубинному государству», группе избранных, которые стоят выше правительства, выше Уолл-Стрит и Сената. Именно они правят Америкой, пользуясь необразованностью и разрозненностью сословий. Только объединившись вместе, мы сможем бросить им вызов и вернуть Америке былое величие», – вещал Уайт в своем подкасте.

А позже и не только в своем. Очередной виток его политическая карьера получила после того, как Ройс стал частым гостем подкаста War Room Стива Бэннона. Бэннон – политолог, медиастратег, человек, который спроектировал первую избирательную кампанию Дональда Трампа и в период его президентства входил в его кабинет.

Короче, человек многих и самых разных талантов, в том числе и криминальных. Последние совсем недавно были по достоинству оценены американским судом, и нынче Бэннон сидит в тюрьме, отбывая четырехмесячный срок за неуважение к Конгрессу США.

Ройс называл Бэннона своим ментором, и когда того пристегнули, то на время даже стал ведущим War Room.

Однако роль ведущего была для Уайта далеко не пределом мечтаний. В 2022-м он вознамерился побороться с представительницей партии прогрессивных демократов Ильхан Омар за место в Палате представителей США от штата Миннесота, но погорел уже на стадии республиканских праймериз (то есть не был одобрен в качестве достойной кандидатуры даже «своими» – республиканцами). Естественно, шансов на победу не было изначально, ни Уайт, ни кто бы то ни было из республиканцев в принципе не мог рассчитывать на борьбу с Омар, у которой на руках был весь козырной набор: сомалийская беженка, женщина-демократка и первая мусульманка, избранная в Конгресс США. Тетя сразу так и сказала: «Ваши не пляшут, можете танцевать отсюда».

Но для Уайта это был важный дебют на политической арене, который он принялся усугублять различными медийным выходками. Играя в BIG3, он писал на своей голове политические лозунги: «Трамп победил», «Соединенные Штаты Федеральной резервной системы», «Глубинное государство» и «Алекс Джонс был прав».

Джонс – радиоведущий правого толка, сторонник теории «Глобального иудейского заговора» и один из спонсоров предвыборной кампании Уайта. Помимо него, в Ройса верят такие одиозные личности, как Джейсон Уитлок, некогда спортивный обозреватель FOX News, а ныне главный линчеватель Леброна, и соучредитель лиги BIG3 Джефф Кватинец, который некогда и познакомил Уайта со Стивом Бэнноном.

Кипучая деятельность Ройса выражалась не только в пламенных речах и внешних жестах. Например, группа наблюдателей в жалобе к Федеральной избирательной комиссии указала, что из бюджета предвыборной кампании Уайта в Палату представителей более 157 тысяч долларов было потрачено на его личные расходы, включая оплату занятий в тренажерном зале и одежду, а также 26 тысяч на отдых в стрип-клубе. Ройс не стал отпираться, сказав, что ему понравилась тамошняя еда, а заодно признал, что часть денег потратил на алименты, которые задолжал своей бывшей супруге.

Неоднократно выдвигаемые им теории заговора о пандемии коронавируса и «власти иудейских элит», а также призывы к тому, чтобы «угомонить женщин, которые стали слишком болтливы», привели к тому, что Уайта принялись критиковать в том числе и «правые». Против него выступила республиканская еврейская коалиция, которая открыто назвала его антисемитом. В ответ Уайт обвинил своих критиков в том, что они находятся в «белой либеральной башне из слоновой кости», и нападают на него лишь потому, что он придерживается консервативных ценностей.

Уайт отчаянно хочет убедить чернокожее население, что им пора перестать поддерживать Демпартию: «Когда демократы доминировали во всех трех ветвях власти, их приоритетом была поддержка ЛГБТ*. И мы должны проститься с демократами не только поэтому. Это было откровенное оскорбление, это была соль на открытую рану. Реальность состоит в том, что они всегда обманывали черных».

Чрезмерная и абсурдная деятельность Уайта казалась настолько топорной и неуместной, что, когда он второй раз заявился на выборы в Сенат от Республиканской партии, многие сочли его шансы нулевыми, а сам ход очередным популистским трюком.

Но, эй, мало того, что это Америка, это еще и Миннесота.

Уайт-таки стал кандидатом от республиканцев

А это Джеймс Джордж Янош – американец словацкого происхождения и звезда WWE.

Это сексуальный тиранозавр Блейн и его легендарные усы, у которых «нет времени истекать кровью».

Наконец, это 38-й губернатор Миннесоты Джесси Вентура с каким-то папиком.

На самом деле, не «наконец». Просто, скажем, бывший комик Saturday Night Life Эл Франкен, развлекавший в Ираке солдат США пародиями на Саддама Хусейна, знаком нашей публике куда меньше. Зато в Миннеаполисе его знают как сенатора от штата Миннесота.

Это к тому, что в Миннесоте исторически любят выбирать на ответственные посты своеобразных персонажей.

«Думаю, что итог этих праймериз показал, что процесс нарушен. Большая часть проблемы заключается в республиканцах, которые не интересуются своими кандидатами и их программами. Они не посещают съезды, не способны составить мнение о человеке. И поэтому готовы отдать свой голос за любого, кто просто громче кричит. Я смотрю на это, и мне становится печально. Это стыдоба. Это Америка. Это слова-синонимы. По крайней мере, в данном случае», – резюме бывшего заместителя председателя республиканской партии Миннесоты Майкла Бродкорба.

Для выдвижения кандидатуры в Сенат от Республиканской партии Уайту нужно было превзойти Джо Фрейзера, уважаемого в Миннесоте человека, военного ветерана с 26-летним стажем, семьянина, бизнесмена и тезку величайшего боксера. Однако протекция Бэннона и противоречивые заявления колоритного «правдоруба» Уайта вызвали негаданный взрыв энтузиазма на майском съезде Республиканской партии среди ультраправых.

Уайт заручился поддержкой влиятельных республиканцев штата, в то время как Фрейзер забуксовал и в какой-то момент вообще задумался о снятии своей кандидатуры. В конечном счете Фрейзер все же решил бороться до победного, но до победного не получилось. За него проголосовало чуть менее 30% избирателей, а Ройс Уайт – к удивлению даже для самого себя – выиграл праймериз и теперь попытается сместить с поста сенатора штата Миннесота демократку Эми Клобушар.

«Я хотел этого, я мечтал об этом, но не был к этому готов. Зато теперь, глядя на вас и чувствуя вашу поддержку, могу с уверенностью могу сказать, что являюсь новым золотым стандартом американского задиристого, дерзкого республиканца. Я намерен расширить свою избирательную базу, привлечь к участию в выборах демократов, лишенных избирательских прав, а также тех, кто еще сомневается за кого голосовать. Нам необходимо объединить всех консерваторов Миннесоты с людьми, которым не безразлична Америка, и которые хотят быть услышанными», – распалялся Уайт после выигранного сражения.

Но, вероятнее всего, проигранной войны.

«Такие, как Уайт, пример маргинализации нашей современной политики. Его победа – пример того, насколько легко можно манипулировать избирательным процессом при низком уровне политической образованности и участия кампании. По сути, на съезде партии присутствовало недостаточно грамотных избирателей, многие из них мало что знали о Фрейзере и были просто поражены энергией и харизмой Уайта. Это прискорбно, но в тоже время мало что значит.

Теперь ему необходимо оппонировать Эми Клобушар, которую в последний раз переизбрали на пост сенатора, отдав за нее 60% голосов. В этой предвыборной гонке нет ни одного аспекта, который благоприятствовал бы Ройсу Уайту. У него нет политического опыта, он явно не готов стать сенатором США. Его резюме, как политическое, так и социальное – ужасно, его несложно скомпрометировать. Ройс станет легкой добычей для команды Клобушар. Она демократка, но пользуется популярностью даже среди республиканцев. У нее 6 миллионов долларов в банке, а Ройс Уайт не в состоянии рассчитаться с алиментами. Я вообще сомневаюсь, что он изыщет достаточное количество средств для предвыборной кампании. В ноябре я даю ему примерно 0,0%. Вообще без шансов», – четкая характеристика политолога из Университета Миннесоты Ларри Джейкобса.

Сложно оспаривать мнение куда более подкованных в вопросе людей, но один раз Ройс Уайт уже всех удивил. Посмотрим, с какой стороны он возьмется за политически искушенную и неуязвимую для критики мадам Клобушар. Как знать, может быть, в ноябре жаркая политическая борьба изменит привычный климат Миннесоты.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

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