Брэндон Ингрэм – первый в НБА, кому официально отказали в статусе звезды

Так часто бывает, когда межсезонье практически подошло к концу, чемпионат еще не стартовал, а большинство информационных поводов выжаты до суха, медиа пыжатся сделать новость хоть из чего-то. В ход идут неоднозначные твиты, вскользь оброненные фразы, дурацкие наряды и самое козырное – отсутствие баскетболиста на добровольном тренировочном сборе, как правило, организуемом самими игроками. Чаще всего за этим ничего не стоит, но не в случае с Брэндоном Ингрэмом, который раньше регулярно подтягивал одноклубников для приведения себя в форму, а на этот раз сам же проигнорировал тренировки «Пеликанс». И это не блажь, не травма или участие в масштабной рекламной кампании, а неготовность Ингрэма примириться с суровыми реалиями НБА.

«Новый Орлеан» не хочет давать Ингрэму максималку. Привет всем, кто считал его главной звездой «Пеликанс»

Одна из главных особенностей НБА – наличие немаленькой группы игроков, которые с другого берега океана кажутся самозванцами.

С одной стороны, их влияние на процесс невелико. Настолько невелико, что это можно было бы осознать и вблизи, а не только на расстоянии: статистика и хайлайты выглядят красиво, но не трансформируются в что-то более весомое.

С другой, в Америке их называют «звездами», выписывают им максимальные контракты, окружают вниманием и вроде бы котируют их наравне с лучшими.

Можно было бы подумать, что здесь наличествует исключительно маркетинговая составляющая: у любого уважающего себя клуба должны быть собственные звезды, и вот они продвигают своих, какими бы они ни были на самом деле. Не говоря уже о том, что на локальном уровне в этом нет никакого преувеличения: парни, пробившиеся в НБА, в любом случае входят в баскетбольную элиту страны и приковывали к себе внимание и в школе, и в университете, все они – легенды своих колледжей, родных городов и штатов.

Однако не только. Вот, например, Брэндон Ингрэм без всяких «но» выступал в качестве первой звезды прошлогоднего состава сборной США, команды, где были собраны звездочки американского баскетбола ближайшего будущего, от Энтони Эдвардса и Джейлена Брансона до Тайриза Халибертона и Джарена Джексона.

Было наивно считать Брэндона Ингрэма главным активом «Пеликанс» на фоне доминирующих отрезков в исполнении Зайона Уильямсона. И все же очевидно, что «Новый Орлеан» (да и вся лига) относился к нему либо как к полноценной суперзвезде, либо как к человеку, который вот-вот превратится в суперзвезду. «Пеликанс» согласились отдать 26-летнего Энтони Дэвиса, на тот момент потенциально лучшего «большого» лиги, только на пакет, построенный вокруг Ингрэма. Обе его команды – сначала «Лейкерс», а потом «Новый Орлеан» – отказывались включать его в трейды на игроков с чуть меньшим потенциалом: калифорнийцы были не готовы расставаться с ним ради Пола Джорджа в 2017 году, а «Пеликанс» в 2022 году не польстились на Кевина Дюрэнта.

В общем, ни сомнительная эффективность, ни скромные достижения (только один вызов на Матч всех звезд), ни спорная роль в современном баскетболе (не больше четверти трехочковых от общего числа бросков) никого не смущали. До этого лета Ингрэм железно входил в группу звездных игроков НБА. Причем не только потому, что Луизиана – это место, дух которого воспет в первом сезоне «Настоящего детектива», место, где рады хотя бы и такой звезде.

И тут вступило в силу новое коллективное соглашение. И расставило все по своим местам. Брэндон Ингрэм этим летом претендовал на 4-летнее продление, по условиям которого должен получить 208 млн долларов. И еще полтора года назад у него не возникло бы никаких проблем с оформлением этой сделки. Клубы понимали, что находятся в ситуации, где есть только две альтернативы («либо заплатить, либо остаться без качественного, пусть и переоцененного исполнителя») и неизменно подыгрывали тем, кто считал себя «звездой» – от Тобайаса Харриса до Бена Симмонса, от Зака Лавина до Брэдли Била.

Почему «Пеликанс» не хотят платить?

Причин, на самом деле, хватает.

Взять хотя бы специфику игры Ингрэма, который тяготеет к атаке со средней и только со средней дистанции. Это даже не вопрос его личной эффективности, а просто индикатор того, насколько тяжело его встроить в современную командную игру, причем такое ощущение, как будто он сам не хочет взаимодействовать с окружающими. Лидеры «Нового Орлеана» не делают друг друга лучше, но в силу очевидной ограниченности Зайона все показывают пальцем именно на Ингрэма. В сезоне-2019/20 форвард выбрасывал 6,2 трехочкового в среднем (это треть от всех его попыток) и реализовывал 39% из них. В сезоне-23/24 количество снизилось до 3,8 трехочкового при 36% попадания. Он не просто бросает из-за дуги на среднем уровне по лиге, но элементарно не хочет этого делать, сознательно отказываясь от дальних бросков в пользу более архаичного баскетбола и постоянного таскания мяча.

И надо сказать, подобная манера игры Ингрэма и его влияние на результат «Пеликанс» и становятся потолком для всей команды. Согласно данным CleaningtheGlass.com, в самом успешном для Ингрэма сезоне в составе «Пеликанс» (2019/2020), команда набирала на 0,5 очка больше (в пересчете на 100 владений) при наличии Ингрэма на площадке. Без него – на 0,3 очка меньше (в пересчете на 100 владений), чем с ним. Разница, как вы понимаете, не самая существенная.

В последующие годы цифры варьировались, но ни в одном случае не могло быть и речи о таком влиянии, без которого «Пеликаны» не могли бы взлететь.

Зато какие цифры не менялись, так это «usage rating» Ингрэма в «Пеликанс», начиная с первого сезона он всегда оставался среди лидеров лиги по числу атак команды, которые идут через него: 28,1%, 28,0%, 29,3%, 30,8%, 27,2%. Людей, которые находятся с мячом так же часто, как и Ингрэм, в лиге можно сосчитать по пальцам, при этом за последние пять лет «Пеликанс» ни разу не протискивались в первую десятку самых атакующих команд. Иными словами Ингрэм, получив карт-бланш на максимальное количество бросков, не в состоянии радикальным образом улучшить результаты. За все время пребывания форварда в «Пеликанс», команда лишь дважды заходила в плей-офф и оба раза вылетала в первом раунде с совокупным счетом 2-8.

Основная причина нежелания «Пеликанс» предлагать Ингрэму новый контракт даже не его консервативная игра, а современные финансовые веяния. «Новый Орлеан» не просто не нуждается в услугах своего недавнего героя, а с удовольствием избавился бы от него.

И тут дело не столько в пугающей сумме 50+ млн за год.

Да, «Пеликанс» – выходцы с маленького рынка, базирующиеся в футбольном городе, где большая часть населения ходит на команду НФЛ «Сэйнтс» и футбольную команду NCAA «Луизиана-Стэйт Тайгерс». Согласно ESPN, в прошлом сезоне «Пеликаны» заняли 27-е место по общей посещаемости среди клубов НБА (692 тысячи) и 24-е по средней (17, 301). На деньги с билетов и разграбленные под чистую магазины с мерчем рассчитывать не приходится.

Проблема в том, что новое коллективное соглашение подразумевает не только налог на роскошь, но и сопутствующие ограничения при работе с подписанием игроков на исключение среднего уровня и обменами. Команда, которая явно не является претендентом на титул и не видит в Ингрэме того, кто сделает их лучшими, просто не может себе такого позволить.

«Пеликанс» уже платят по максимальной таксе Зайону (5-летнее продление на 293 миллиона было подписано в 2022-м), намерены продлить прогрессирующего Трэя Мерфи, играющего на новичковом контракте, не могут позволить себе отказаться от ключевого игрока защиты Херба Джонса, должны платить только что выменянному у «Атланты» Деджонте Мюррэю и стартовому разыгрывающему Си Джей Макколлуму. И это без учета основного центра (едва ли Тайс будет выходить в старте), которого у команды пока вовсе нет.

Ингрэм ни по стилю (его функции может выполнять Мюррэй), ни по финансовым запросам не вписывается в планы «Пеликанс».

Причем, добровольно отказываясь от игрока такого калибра, клуб, естественно не делает себе лучше. По тому, как дело обстоит сейчас, можно предположить, что «Пеликанс» могут потерять один из своих важных активов следующим летом без всякой компенсации, потому что выручить что-либо за Ингрэма перед дедлайном будет не так просто. Однако обстоятельства вынуждают руководство выбирать из двух зол меньшее.

Важно понимать, это видение не только скромных «Пелс».

Логичным было бы сбыть Ингрэма в обмене, и «Новый Орлеан» был готов сделать это в ходе трейда Мюррэя, но, согласно сообщению инсайдера The Athletic Уилла Гиллори, «Хоукс» не захотели видеть Ингрэма в своем составе. «Уорриорз» на протяжении всего межсезонье искали вторую атакующую опцию, боролись за Пола Джорджа и Лаури Маркканена, но, как только на инфолентах мелькнула фамилия Ингрэма, инсайдер Энтони Слейтер из The Athletic тут же предупредил, что не рассчитывал бы на обмен форварда в «Голден Стэйт». «Кингз» предпочли более опытного и дешевого Демара Дерозана, а «Кэвальерс» и «Мэджик», которых Гиллори называл в числе редких интересантов Ингрэма, предпочли раздать мешки денег своим молодым игрокам.

Номинально звездный, вроде бы результативный и только выходящий на пик (26 лет) Ингрэм оказался не нужен вообще никому.

Ингрэму не повезло со временем. Сейчас самый худший момент для требования максималки

Посудите сами, Пол Джордж и Клэй Томпсон вынуждены были перейти в другие команды просто потому, что их клубы не могли себе позволить стать многолетними заложниками контрактов этих игроков. И тот, и другой – полноценные звезды, без всяких «но» и «если», и то вынуждены были переосмыслять свои запросы. Джордж стал единственным игроком межсезонья, который заключил четырехлетний контракт на сумму выше исключения среднего уровня. И то тут необходимо учитывать положение «Сиксерс», которые этим подписанием фактически идут ва-банк и ставят на кон весь «Процесс» имени Эмбиида. Этот случай – исключение.

Всего лишь 29 игроков подписались в этом межсезонье на контракты сроком три года и более. Деэнтони Мелтон был единственным, кто подписал полноценный контракт уровня исключения среднего уровня, но он годичный.

Лига никогда не была столь экономной и расчетливой.

Заключи провальный макс лет пять назад, и у тебя были шансы выкрутиться. Пятилетняя максималка Уэстбрука истекла в 2023-м, за это время он успел побегать за пять разных клубов. Всегда находились деятели, готовые обменять один плохой контракт на другой, отдать за один большой несколько плохих и маленьких.

При новой системе регулирования потолков зарплат и налога на роскошь любой необоснованно выбранный макс становится бомбой замедленного действия. Вроде бы вполне себе благополучный «Денвер» начинает трещать по швам из-за контракта Майкла Портера-младшего, который испортил платежку «Наггетс» настолько, что они не смогли удержать сначала Брюса Брауна, затем Кентавиуса Колдуэлла-Поупа. По этой же причине многие сейчас сомневаются в правильности подписания Джамала Мюррэя на 4-летний контракт на 209 миллионов, и это даже не супермакс, на который он мог рассчитывать, если бы хотя бы раз попал на Матч звезд. Наконец, у всех перед глазами самый характерный пример: «Буллз» подписали соглашение с Заком Лавином до вступления в силу нового коллективного соглашения и уже год не могут его никому впарить даже с доплатой, хотя некие анонимные эксперты постоянно рекомендуют «Лейкерс» усилиться еще одной «звездой».

Клубы если и готовы рисковать с максималками, то только новичковыми (Франц Вагнер, Скотти Барнс, Кэйд Каннингем). Помимо преимуществ, которые дает возраст, максимальная зарплата новичка, за исключением звезд, на которых распространяется правило Роуза, составляет 25% от максимальной зарплаты в первый сезон. Однако Ингрэм уже прошел этот этап, здесь речь идет о 30% для игроков с опытом игры 10 и более лет. Только никто больше не получает 30% от общей стоимости платежки только лишь за потенциал или его видимость.

Либо вы того стоите, либо нет.

Ингрэм – первый яркий пример того, что время полумер прошло. И в том, что за ним последуют другие, не может быть сомнений. А вы думаете, почему «Никс» до сих пор ни о чем не договорились с Джулиусом Рэндлом? Даже «Нью-Йорк» с его званием одного из самых дорогостоящих спортивных брендов и рынком не может позволить себе платить одинаковые деньги Рэндлу, Ануноби и всем членам «Вилланова Никс». Если «Никс» не убедят своей игрой в плей-офф, через пару сезонов одного из этих баскетболистов попросту не будет в команде. И Рэндл видится наиболее вероятным кандидатом. Портер находится в такой же подвешенной ситуации в «Денвере». Дариус Гарлэнд – в «Кливленде». Карл-Энтони Таунс – в «Миннесоте», которая сейчас пробила второй потолок.

Такова новая реальность, и Ингрэму не остается ничего другого как принять ее. В наступившей эре он не игрок 50+ миллионов в год, он – первый, кому официально намекнули, что с имеющими вводными он не звезда НБА. Новый сезон покажет, есть ли у него какие-то другие аргументы, кроме обид на работодателя.

Фото: Gettyimages.ru /Yong Teck Lim, Christian Petersen, Tim Nwachukwu