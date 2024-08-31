Август-1985: история неучтенного трофея

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В процессе подготовки книги «Люди и легенды» всплыло множество интересных историй и неизвестных фактов. Один из таких фактов: во всех альманахах о баскетбольном ЦСКА не учитывается победа команды в Кубке СССР 1985 года. Рассказ о «забытом» турнире – от одного из авторов книги Владимира Титоренко , специально для нашего клуба и его болельщиков.

В марте 1985-го армейский клуб (после выдающейся серии из девяти золотых медалей подряд) в скандальной концовке уступил титул чемпиона СССР «Жальгирису».

Александр Гомельский был в ярости. Он только что вновь возглавил команду – и тут такая вот неприятность.

А поскольку от руководства сборной он был отстранен, то всю свою кипучую энергию обрушил на армейских игроков. И чтобы им жизнь медом не казалась, устроил летом суровые сборы в Алуште. Заодно придумал цель, к которой надо стремиться. Решил в межсезонье возродить уже почти забытый Кубок СССР – инструментов влияния на баскетбольные процессы в стране у него по-прежнему было много. Федерация и отдел спортигр Госкомспорта были только «за».

Турнир прошел в три этапа. Сначала (в конце июля) состоялись игры в четвертьфинальных подгруппах с участием команд первой и второй лиг, распределенных по географическому принципу.

С 9 по 11 августа на втором этапе прошли матчи в полуфинальных группах. В них уже приняли участие команды высшей лиги, причем без баскетболистов сборной СССР, которые этим летом уже успели выиграть чемпионат Европы и съездить в турне по Японии. Теперь «сборники» серьезно готовились к Универсиаде в Кобе – предстояла первая после бойкота Олимпиады-1984 встреча СССР – США на высшем уровне.

Больше других «пострадал» «Жальгирис», который в Кубке играл без Сабониса, Куртинайтиса, Хомичюса. Киевский «Строитель» лишился Белостенного и Волкова, ВЭФ – Валтерса и Екабсонса. ЦСКА откомандировал в сборную Тихоненко и Базаревича.

Полуфинальный турнир в Паланге выиграл «Жальгирис», одержавший победы над московским «Динамо», «Статибой» (без Марчюлениса) и киевским СКА (без Гоборова). В Челябинске киевский «Строитель» был сильнее ВЭФа, новосибирского «Локомотива» и команды из Паневежиса. Из ленинградской группы в финал вышел «Спартак».

В Донецке на открытой площадке ЦСКА нанес поражение ташкентскому «Университету» – 96-66 и с трудом взял верх над хозяином «Шахтером» – 86-82.

Вот как тогда прокомментировал турнир главный тренер ЦСКА Александр Гомельский: «Полуфинальные встречи Кубка страны проводились на великолепном, недавно построенном открытом корте, при большом стечении публики. Такого баскетбольного стадиона на воздухе, окруженного зеленью, нет, пожалуй, сейчас нигде в стране, Если его оснастить легким перекрытием – на случай дождя, то можно вполне приглашать в Донецк соревнования самого высокого международного ранга».

Мнение тренера разделяли и ведущие игроки клуба, чемпионы Европы.

Хейно Энден: «Играть и тренироваться в погожие дни на такой площадке – одно удовольствие».

Cергей Тараканов: «Чудесный корт! Ничего подобного на открытом воздухе видеть прежде не приходилось».

Bладимир Ткаченко: «Охотно сыграл бы здесь еще…».

Желание центрового ЦСКА сбылось и очень скоро. Армейский клуб вместе с «Жальгирисом», «Строителем» и «Спартаком» провели в Донецке c 23 по 25 августа финальный турнир розыгрыша Кубка страны.

Интересно, что оба раза наши армейцы добирались в Донецк из Алушты на автобусе в чудовищную жару, примерно часов 10. По пути обменивали у местных жителей арбузы и фрукты на продукты, полученные «сухим пайком», сырокопченую колбасу, например.

Итак, финальный турнир.

23 августа: «Спартак» – «Жальгирис»: 106-96, ЦСКА – «Строитель»: 93-76.

24 августа: «Строитель» – «Жальгирис»: 86-76, ЦСКА – «Спартак»: 85-78 (Ткаченко набрал 33 очка).

25 августа: «Спартак» – «Строитель»: 93-92, ЦСКА – «Жальгирис»: 96-79.

Итог: ЦСКА – 3-0, «Спартак» Л – 2-1, «Строитель» – 1-2, «Жальгирис» – 0-3.

Армейцы Москвы четвертый раз в своей истории выиграли Кубок страны.

Состав ЦСКА – обладателя Кубка СССР-1985: Александр Гусев, Александр Ермолинский, Андрей Лопатов, Александр Мелешкин, Анатолий Мышкин, Виктор Панкрашкин, Сергей Попов, Сергей Тараканов, Владимир Ткаченко, Хейно Энден. Главный тренер – Александр Гомельский.

Фото: РИА Новости /Александр Макаров; Юрий Сомов