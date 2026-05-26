Чарльз Баркли: «Кавальерс» сдались»

Баркли считает, что «Кливленд» совершил непозволительное действие.

Эксперт Чарльз Баркли критически отозвался о «Кавальерс» в большом перерыве четвертого матча серии с «Никс», когда они уступали 49:68.

«Кливленд » в итоге проиграл в финале Востока с сухим счетом – 0-4.

«Всем детишкам, которые сидят дома, если вы хотите увидеть, что значит сдаться, то вот вам [в трансляции показывали нарезку с моментами по итогам первым двух четвертей].

Это то, что вы видите... Сами игроки, конечно, не скажут, что сдались и бросили борьбу. Но знаете, что их выдает? Их действия», – заявил Баркли.