Чарльз Баркли: «Кавальерс» сдались»

Баркли считает, что «Кливленд» совершил непозволительное действие.

Эксперт Чарльз Баркли критически отозвался о «Кавальерс» в большом перерыве четвертого матча серии с «Никс», когда они уступали 49:68.

«Кливленд» в итоге проиграл в финале Востока с сухим счетом – 0-4.

«Всем детишкам, которые сидят дома, если вы хотите увидеть, что значит сдаться, то вот вам [в трансляции показывали нарезку с моментами по итогам первым двух четвертей].

Это то, что вы видите... Сами игроки, конечно, не скажут, что сдались и бросили борьбу. Но знаете, что их выдает? Их действия», – заявил Баркли.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Легли, как собаки. Нет?
Ответbanderos
Легли, как собаки. Нет?
Как пауки
... "Кавальерс сдались"- Кавальерс сдУлись.
Они не просто сдались они обделались по полной, что в гостях, но особенно у себя на домашней арене , жаль всех кто поддерживал Кавс , они свипа точно не заслужили
По другому и не скажешь
