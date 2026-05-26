Майк Браун: «Набрали 65 очков после подборов в нападении и в быстрых отрывах. Не видел такого на данной стадии»
Майк Браун указал на превосходство «Никс» над «Кавальерс» в 4-м матче.
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отдал должное своим баскетболистам после четвертого матча финала Восточной конференции с «Кливлендом» (130:93, 4-0).
«Наши парни сыграли просто великолепно. Вы выходите в финале конференции НБА и набираете 65 очков за счет подборов в атаке и быстрых отрывов. Не знаю, видел ли я еще такое на данной стадии чемпионата.
Мы хотели ускорить темп, играть быстро», – сказал Майк Браун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
