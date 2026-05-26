  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Браун: «Набрали 65 очков после подборов в нападении и в быстрых отрывах. Не видел такого на данной стадии»
0

Майк Браун: «Набрали 65 очков после подборов в нападении и в быстрых отрывах. Не видел такого на данной стадии»

Майк Браун указал на превосходство «Никс» над «Кавальерс» в 4-м матче.

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отдал должное своим баскетболистам после четвертого матча финала Восточной конференции с «Кливлендом» (130:93, 4-0).

«Наши парни сыграли просто великолепно. Вы выходите в финале конференции НБА и набираете 65 очков за счет подборов в атаке и быстрых отрывов. Не знаю, видел ли я еще такое на данной стадии чемпионата.

Мы хотели ускорить темп, играть быстро», – сказал Майк Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoНью-Йорк
logoКливленд
logoМайк Браун
logoНБА плей-офф

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хотя фронткорт Кливленда ввиду габаритов, по идее, должен был этот подбор забирать. 10 подборов на двоих Аллен с Мобли собрали. 198 см Харт собрал 11!
Позор, конечно.
ОтветStinger033
Хотя фронткорт Кливленда ввиду габаритов, по идее, должен был этот подбор забирать. 10 подборов на двоих Аллен с Мобли собрали. 198 см Харт собрал 11! Позор, конечно.
У Харта нет 198, он чуть выше Бронсона
Ответmastadon
У Харта нет 198, он чуть выше Бронсона
Тем более
Ничего удивительного - Кливленд вышел проигрывать. Не бежал, не боролся...
... Кливленд тоже удивлён.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд» – это какой-то позор. «Никс» – впервые в финале с 1999-го
26 мая, 06:00
Донован Митчелл: «Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо»
26 мая, 05:32
Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»
26 мая, 05:04
Кенни Эткинсон: «Никс» играют лучше нас»
26 мая, 04:54
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
22 минуты назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
54 минуты назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем