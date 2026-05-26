0

Донован Митчелл: «Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо»

Митчелл: Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо.

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл  высказал свои мысли после поражения от «Нью-Йорка» в четвертой игре (93:130) и вылета из плей-офф (0-4).

«Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо. 

Я говорил вам в прошлом году, и скажу снова: мы вернемся», – заявил защитник.

В четвертом матче Митчелл набрал 31 очко (9 из 18 с игры) за 32 минуты, но это не спасло «Кэвс» от разгрома.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
logoКливленд
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoНью-Йорк
logoДонован Митчелл

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так то он практически единственный игрок Кливленда кто не провалился
ОтветInsamo217
Ну так то он практически единственный игрок Кливленда кто не провалился
Во как! А часто говорят - намусорил никому не нужную стату.
ОтветInsamo217
Ну так то он практически единственный игрок Кливленда кто не провалился
Митчелл в целом не так часто проваливается статистически.
Количество его спорных решений сложно выразить цифрами. И самоотверженную (в кавычках, конечно же) игру в защите, хотя тут недавно и выходила новость, что игроки Никс прилично так набирают через Паучка.
Но так-то, он даже не всегда на свою половину возвращался в течении этого плей-офф.
Как говорили в Южном парке: «Господи! Они убили Кенни!»
Комментарий удален пользователем
ОтветDmitry Singular
Комментарий удален пользователем
К нему какие претензии? Харден забыл выйти на игру
ОтветПерстень Уэстбрука
К нему какие претензии? Харден забыл выйти на игру
Он не играет в защите, он берёт на себя сложные броски игнорируя партнёров, он принимает плохие решения, он теряет мяч. Исключение по серии - первый матч. Да и то, в 4 четверти он практически перестал бросать.
Интересно торганут его?
ОтветTryHarden13
Интересно торганут его?
Вряд ли. Да и не нужно это
ОтветTryHarden13
Интересно торганут его?
А кому он нужен?
Никак не выходят из головы его слова после первой игры: мы могли проиграть 40 очков, но счет всего лишь 0:1
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд» – это какой-то позор. «Никс» – впервые в финале с 1999-го
26 мая, 06:00
Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»
26 мая, 05:04
Кенни Эткинсон: «Никс» играют лучше нас»
26 мая, 04:54
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
22 минуты назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
54 минуты назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем