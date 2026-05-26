Донован Митчелл: «Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо»
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл высказал свои мысли после поражения от «Нью-Йорка» в четвертой игре (93:130) и вылета из плей-офф (0-4).
«Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо.
Я говорил вам в прошлом году, и скажу снова: мы вернемся», – заявил защитник.
В четвертом матче Митчелл набрал 31 очко (9 из 18 с игры) за 32 минуты, но это не спасло «Кэвс» от разгрома.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
Количество его спорных решений сложно выразить цифрами. И самоотверженную (в кавычках, конечно же) игру в защите, хотя тут недавно и выходила новость, что игроки Никс прилично так набирают через Паучка.
Но так-то, он даже не всегда на свою половину возвращался в течении этого плей-офф.