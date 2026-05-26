Донован Митчелл: «Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо»

Звездный защитник «Кливленда » Донован Митчелл высказал свои мысли после поражения от «Нью-Йорка » в четвертой игре (93:130) и вылета из плей-офф (0-4).

«Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо.

Я говорил вам в прошлом году, и скажу снова: мы вернемся», – заявил защитник.

В четвертом матче Митчелл набрал 31 очко (9 из 18 с игры) за 32 минуты, но это не спасло «Кэвс» от разгрома.