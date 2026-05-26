0

Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»

Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс».

Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден оценил силу команды относительно «Нью-Йорка» после поражения в четвертой игре (93:130) и серии (0-4).

«Счет 0-4, но я не думаю, что у нас был шанс показать свой лучший баскетбол. Я не уверен, что могу определенно ответить на этот вопрос. Честно говоря, я действительно считаю, что мы лучше «Никс». В рамках серии мы этого не показали», – сказал защитник.

«Кэвс» упустили 22-очковое преимущество в первой игре и уступили в овертайме. Остальные матчи закончились с разницей в 13+ очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джеймса Хардена
logoКливленд
logoНью-Йорк
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoНБА плей-офф

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
0 из 6... классический Борода
Ответтерминатор киборгов
0 из 6... классический Борода
поправлю сам себя: 5 из 28 из-за дуги за всю серию, 18%
Так могли сказать игроки лейкерс 3 года назад, проиграв серию в клатчах команде с величайшим Йокичем в составе. А тут просто какая-то аннигиляция

P. S. Не смотрел серию
Ответkhak08
Так могли сказать игроки лейкерс 3 года назад, проиграв серию в клатчах команде с величайшим Йокичем в составе. А тут просто какая-то аннигиляция P. S. Не смотрел серию
... Повезло.
Ответkhak08
Так могли сказать игроки лейкерс 3 года назад, проиграв серию в клатчах команде с величайшим Йокичем в составе. А тут просто какая-то аннигиляция P. S. Не смотрел серию
Она 18+ по возрасту была
Командой вы вообще не выглядели, не видно было, чтобы бились друг за друга. Немного не пошло, да и фиг с ним, бросок не попал, в защиту можно не бежать . В первом матче НИКС были после простоя 10 дней, не поймали ритм, а дальше уже все встало на свои места
Оказывается, Чокеру вновь не дали шанса показать свой лучший баскетбол.
Кажется, что пора бы ему подумать о завершении. Он вообще ничего полезного не делает на площадке, реально конус. Жалкое зрелище.
Каков тренер, таков и игрок, тупо лучшие в своих головах
и это топ-1 атакующий игрок в истории? Да он даже крашенного ногтя Дуэйна Уэйда не стоит
Ответусы Ларри Бёрда
и это топ-1 атакующий игрок в истории? Да он даже крашенного ногтя Дуэйна Уэйда не стоит
... Дж. Маккейна.
ОтветAlex_1116633769
... Дж. Маккейна.
* Дж. Маклейна
Да чтож так, после 2012 года финала Оклы. Всё трио гуляли по контендерам, все трое стали МВП. Ну Дюрант к чемпионам сгонял, а так неудачно на фоне ставшей чемпионом Оклахомы, которая получила чемпионские активы не за счёт этой троицы.
Мы лучшая команда чокеров
... Им с Аткинсоном один человек текст писАл?
ОтветAlex_1116633769
... Им с Аткинсоном один человек текст писАл?
аналитический ИИ писал, самый лучший
ОтветRodbert
аналитический ИИ писал, самый лучший
который с китайского переводит описания на алиэкспресе?
Вы были лучшими во всех четырех проигранных играх ))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кенни Эткинсон: «Никс» играют лучше нас»
26 мая, 04:54
«Нью-Йорк» стал четвертой командой, которая одержала 11 побед подряд в плей-офф НБА
26 мая, 04:44
Джейлен Брансон – MVP финала Восточной конференции
26 мая, 04:34Фото
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
21 минуту назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
53 минуты назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем