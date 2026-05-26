Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»
Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден оценил силу команды относительно «Нью-Йорка» после поражения в четвертой игре (93:130) и серии (0-4).
«Счет 0-4, но я не думаю, что у нас был шанс показать свой лучший баскетбол. Я не уверен, что могу определенно ответить на этот вопрос. Честно говоря, я действительно считаю, что мы лучше «Никс». В рамках серии мы этого не показали», – сказал защитник.
«Кэвс» упустили 22-очковое преимущество в первой игре и уступили в овертайме. Остальные матчи закончились с разницей в 13+ очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джеймса Хардена
P. S. Не смотрел серию
Кажется, что пора бы ему подумать о завершении. Он вообще ничего полезного не делает на площадке, реально конус. Жалкое зрелище.