Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»

Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс».

Звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден оценил силу команды относительно «Нью-Йорка » после поражения в четвертой игре (93:130) и серии (0-4).

«Счет 0-4, но я не думаю, что у нас был шанс показать свой лучший баскетбол. Я не уверен, что могу определенно ответить на этот вопрос. Честно говоря, я действительно считаю, что мы лучше «Никс». В рамках серии мы этого не показали», – сказал защитник.

«Кэвс» упустили 22-очковое преимущество в первой игре и уступили в овертайме. Остальные матчи закончились с разницей в 13+ очков.