Стефен Карри пропустит еще минимум 5 матчей

Стефен Карри пропустит еще как минимум 10 дней из‑за продолжающихся проблем с правым коленом. В результате 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт» не сыграет в ближайших пяти матчах, а общее количество пропущенных игр подряд достигнет 20.
При этом баскетболист уже приступил к тренировкам на площадке и планирует постепенно увеличивать интенсивность нагрузок. Напомним, у Карри диагностирован синдром «колена бегуна» – состояние, вызывающее постоянную боль и дискомфорт в области коленной чашечки.
В текущем сезоне двукратный MVP провел 39 матчей, в среднем набирая 27,2 очка, делая 3,5 подбора и 4,8 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Или забили на сезон и берегут, что странно
Вспомните, когда они опускались за.... прости Господи Вайзманом, у Карри был перелом руки, обычный, который лечили больше 6 месяцев!!! это Цирк.
так же и сейчас. Батлер сломался, сезон слит, надо танковать, но танковать "чтобы не спалиться" и чтобы дали высокий пик.
Уверен, пик ГСВ будет ТОП-3 !