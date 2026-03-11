Стефен Карри пропустит еще минимум 5 матчей

Карри пропустит еще как минимум 5 матчей из‑за продолжающихся проблем с коленом.

Стефен Карри пропустит еще как минимум 10 дней из‑за продолжающихся проблем с правым коленом. В результате 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт » не сыграет в ближайших пяти матчах, а общее количество пропущенных игр подряд достигнет 20.

При этом баскетболист уже приступил к тренировкам на площадке и планирует постепенно увеличивать интенсивность нагрузок. Напомним, у Карри диагностирован синдром «колена бегуна» – состояние, вызывающее постоянную боль и дискомфорт в области коленной чашечки.

В текущем сезоне двукратный MVP провел 39 матчей, в среднем набирая 27,2 очка, делая 3,5 подбора и 4,8 передачи.