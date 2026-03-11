Стефен Карри пропустит еще минимум 5 матчей

Карри пропустит еще как минимум 5 матчей из‑за продолжающихся проблем с коленом.

Стефен Карри пропустит еще как минимум 10 дней из‑за продолжающихся проблем с правым коленом. В результате 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт» не сыграет в ближайших пяти матчах, а общее количество пропущенных игр подряд достигнет 20.

При этом баскетболист уже приступил к тренировкам на площадке и планирует постепенно увеличивать интенсивность нагрузок. Напомним, у Карри диагностирован синдром «колена бегуна» – состояние, вызывающее постоянную боль и дискомфорт в области коленной чашечки.

В текущем сезоне двукратный MVP провел 39 матчей, в среднем набирая 27,2 очка, делая 3,5 подбора и 4,8 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Звучит как приговор в борьбе за 8 место против Клипперс. Стэфу здоровья!
Очевидно, что его лучше поберечь, хотя-бы до того момента, как травмируется Грин. Пока Дреймонд на поляне, он сольет любую игру. Как можно было сфолить при плюс два за 1,5 сек до конца?!
Понятно что он выйдет игры за 2-3 перед плей-инн чтобы войти в тонус. Шансов войти в 6 нет, нужно остаться в 8ке чтобы иметь шанс выйти с 7 го места сразу, или больше шансов)
Явно что-то не так с коленом. Не похоже на «колено бегуна».
Или забили на сезон и берегут, что странно
вы как с луны свалились! это классика от ГСВ. в очередной раз у Карри какая-то невменяемая травма, из-за которой он пропускает очень много игр , а потом еще много.
Вспомните, когда они опускались за.... прости Господи Вайзманом, у Карри был перелом руки, обычный, который лечили больше 6 месяцев!!! это Цирк.
так же и сейчас. Батлер сломался, сезон слит, надо танковать, но танковать "чтобы не спалиться" и чтобы дали высокий пик.
Уверен, пик ГСВ будет ТОП-3 !
А сам Карри забил болт на статистику и не хочет укрепить свой рекорд по трехочковым на фоне надвигающегося Кнуппеля?
