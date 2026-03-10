Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
Ламар Одом: Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу.
Экс-игрок НБА Ламар Одом заявил, что величие разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в какой-то мере навредило баскетболу.
«Это не его вина, но я знаю: если сейчас я возьму какого‑нибудь ребенка – восьми, девяти или десяти лет, откуда угодно, – и дам ему баскетбольный мяч, когда мы пойдем в парк, он, скорее всего, будет бросать мяч с самой дальней точки площадки. И это из‑за величия Стефена Карри. Он был потрясающим, он до сих пор потрясающий», – сказал Одом в подкасте Doubl3 coverage.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Doubl3 coverage
12 комментариев
Наоборот, сделал баскетбол более популярным и привлекательным. Теперь не только 2 метровые лбы могут мечтать стать звездой.
А мамба менталити, типа когда РВБ, Тейтум или ребята еще хуже мнят себя альфачом и кидают в клатче 30% в виде ейрболов или щита. А часть из них Кем Томас без контракта. Это топище. Или ЛеДрама. Флопы, крабовые пробежки, убитый МВЗ после Кобе в статусе первой звезды(да да лефаны, при Мджее и Кобе такого бы на МВЗ не было поменяй их эпохами). Мджей тоже не был идеален. Главное что Карри дал буст баскету во всем мире
Да можно много кого вспомнить. Хардена например, или еще раньше - Айверсона. Всегда какие-то исключительные игроки влияют на всю лигу, да даже за пределами лиги. Не их вина, да и не проблема вообщем-то.
Ламар едва вышел из наркоугара и сразу взялся за микрофон... :-)
Не вышел, судя по всему))
Алкоголь и наркотики в каком-то смысле навредили мозгам Одома...
Рик Бэрри: "Трёхочковые - броски для настоящих мужиков"
... Пускай не бросают, Карри их не просил. Пусть они без мяча побегают как он.
У меня кровь из ушей идёт когда я слышу что броски в кольцо вредят баскетболу )) И неудивительно что это звучит из уст чернокожих, которые часто примитивно воспринимают баскетбол к тому кто выше прыгнет и смачнее заданкует. Говорит о вреде баскетболу человек, у которого 30% из-за дуги едва набирается за целых две попытки в среднем ))
У маленького ребенка не очень то большой выбор того что он может сделать. Бросить из под кольца?
