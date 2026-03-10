Ламар Одом: Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу.

Экс-игрок НБА Ламар Одом заявил, что величие разыгрывающего «Голден Стэйт » Стефена Карри в какой-то мере навредило баскетболу.

«Это не его вина, но я знаю: если сейчас я возьму какого‑нибудь ребенка – восьми, девяти или десяти лет, откуда угодно, – и дам ему баскетбольный мяч, когда мы пойдем в парк, он, скорее всего, будет бросать мяч с самой дальней точки площадки. И это из‑за величия Стефена Карри. Он был потрясающим, он до сих пор потрясающий», – сказал Одом в подкасте Doubl3 coverage.