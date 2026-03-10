12

Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»

Ламар Одом: Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу.

Экс-игрок НБА Ламар Одом заявил, что величие разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в какой-то мере навредило баскетболу.

«Это не его вина, но я знаю: если сейчас я возьму какого‑нибудь ребенка – восьми, девяти или десяти лет, откуда угодно, – и дам ему баскетбольный мяч, когда мы пойдем в парк, он, скорее всего, будет бросать мяч с самой дальней точки площадки. И это из‑за величия Стефена Карри. Он был потрясающим, он до сих пор потрясающий», – сказал Одом в подкасте Doubl3 coverage.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Doubl3 coverage
logoСтефен Карри
logoЛамар Одом
logoГолден Стэйт
logoНБА
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наоборот, сделал баскетбол более популярным и привлекательным. Теперь не только 2 метровые лбы могут мечтать стать звездой.
А мамба менталити, типа когда РВБ, Тейтум или ребята еще хуже мнят себя альфачом и кидают в клатче 30% в виде ейрболов или щита. А часть из них Кем Томас без контракта. Это топище. Или ЛеДрама. Флопы, крабовые пробежки, убитый МВЗ после Кобе в статусе первой звезды(да да лефаны, при Мджее и Кобе такого бы на МВЗ не было поменяй их эпохами). Мджей тоже не был идеален. Главное что Карри дал буст баскету во всем мире
Ответ whoisme
А мамба менталити, типа когда РВБ, Тейтум или ребята еще хуже мнят себя альфачом и кидают в клатче 30% в виде ейрболов или щита. А часть из них Кем Томас без контракта. Это топище. Или ЛеДрама. Флопы, крабовые пробежки, убитый МВЗ после Кобе в статусе первой звезды(да да лефаны, при Мджее и Кобе такого бы на МВЗ не было поменяй их эпохами). Мджей тоже не был идеален. Главное что Карри дал буст баскету во всем мире
Да можно много кого вспомнить. Хардена например, или еще раньше - Айверсона. Всегда какие-то исключительные игроки влияют на всю лигу, да даже за пределами лиги. Не их вина, да и не проблема вообщем-то.
Ламар едва вышел из наркоугара и сразу взялся за микрофон... :-)
Ответ Odissey ru
Ламар едва вышел из наркоугара и сразу взялся за микрофон... :-)
Не вышел, судя по всему))
Алкоголь и наркотики в каком-то смысле навредили мозгам Одома...
Рик Бэрри: "Трёхочковые - броски для настоящих мужиков"
... Пускай не бросают, Карри их не просил. Пусть они без мяча побегают как он.
У меня кровь из ушей идёт когда я слышу что броски в кольцо вредят баскетболу )) И неудивительно что это звучит из уст чернокожих, которые часто примитивно воспринимают баскетбол к тому кто выше прыгнет и смачнее заданкует. Говорит о вреде баскетболу человек, у которого 30% из-за дуги едва набирается за целых две попытки в среднем ))
У маленького ребенка не очень то большой выбор того что он может сделать. Бросить из под кольца?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о династии «Уорриорз»: «Стеф Карри – главный, но без меня всего этого не было бы»
9 марта, 18:18
Кон Книппел считает, что рекорд Стефена Карри по трехочковым за один сезон недосягаем, а общий рекорд за карьеру побить более реально
9 марта, 10:04
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
8 марта, 08:07
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
28 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
50 минут назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
21 минуту назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем