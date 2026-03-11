Мозес Муди пройдет повторное обследование на этой неделе
Защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди приступил к занятиям на площадке.
«Голден Стэйт» сообщил, что Мозес Муди пройдет повторное медицинское обследование на текущей неделе. Баскетболист продолжает восстановление после растяжения связок правого запястья.
Муди пропустил три последних матча команды из‑за травмы, полученной 3 марта в игре против «Клипперс». По данным клуба, процесс реабилитации идет с положительной динамикой: игрок уже приступил к тренировкам на площадке.
В текущем сезоне Мозес Муди принял участие в 59 матчах, демонстрируя следующие средние показатели за игру: 11,9 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Голден Стэйт»
