Мозес Муди пройдет повторное обследование на этой неделе

Защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди приступил к занятиям на площадке.

«Голден Стэйт » сообщил, что Мозес Муди пройдет повторное медицинское обследование на текущей неделе. Баскетболист продолжает восстановление после растяжения связок правого запястья.

Муди пропустил три последних матча команды из‑за травмы, полученной 3 марта в игре против «Клипперс». По данным клуба, процесс реабилитации идет с положительной динамикой: игрок уже приступил к тренировкам на площадке.

В текущем сезоне Мозес Муди принял участие в 59 матчах, демонстрируя следующие средние показатели за игру: 11,9 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи.