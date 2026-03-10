  • Спортс
  • Стив Керр: «Из календаря НБА нужно убрать 10 матчей. Лига станет более здоровой и конкурентоспособной»
14

Стив Керр: «Из календаря НБА нужно убрать 10 матчей. Лига станет более здоровой и конкурентоспособной»

Стив Керр считает, что НБА необходимы радикальные изменения расписания.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что классический регулярный чемпионат из 82 матчей с учетом реалий современной игры следует сократить.

«Нам нужно проводить меньше игр. НБА нужно сократить расписание на 10 матчей.

Если мы говорим о современном баскетболе, с его темпом и значением пространства, считаю, лига станет более конкурентоспособной и здоровой, если мы будем играть меньше игр.

Я писал об этом непосредственно комиссионеру Адаму Сильверу перед началом сезона.

Все знают о том, что календарь следует сократить. Но проблема в том, что на кону деньги», – сказал Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoНБА
14 комментариев
Там настолько любят статистику, что не позволят такому случиться.
Ответ Алексей Мишин
Конечно. Все рекорды обнулятся)
Ответ Алексей Мишин
Там все вокруг денег, всем плевать на статистику
И зарплату у Керра на 10% он согласен?)
физрука на пенсию лучше отправить
Раньше значит ничего убирать не надо было, а сейчас при нынешних технологиях в медицине «надо убрать из календаря 10 матчей»
Ответ Chistian Jadson
Сейчас игра гораздо более интенсивная, поэтому и травм стало значительно больше
Ответ Chistian Jadson
Не видишь сколько травм?
На кону не только деньги, но и рекорды. Как ты будешь всё пересчитывать ???? Никому это не нужно и не выгодно. Разве что добавить могут чтобы подтолкнуть к тому чтобы рекорды бились.
Надо убрать из состава Грина...и обстановка в ГСВ станет здоровой. С этим балластом ГСВ сольет сезон.
Нет, не станет
