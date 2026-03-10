Стив Керр: «Из календаря НБА нужно убрать 10 матчей. Лига станет более здоровой и конкурентоспособной»

Стив Керр считает, что НБА необходимы радикальные изменения расписания.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что классический регулярный чемпионат из 82 матчей с учетом реалий современной игры следует сократить.

«Нам нужно проводить меньше игр. НБА нужно сократить расписание на 10 матчей.

Если мы говорим о современном баскетболе, с его темпом и значением пространства, считаю, лига станет более конкурентоспособной и здоровой, если мы будем играть меньше игр.

Я писал об этом непосредственно комиссионеру Адаму Сильверу перед началом сезона.

Все знают о том, что календарь следует сократить. Но проблема в том, что на кону деньги», – сказал Керр.