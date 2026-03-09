Тайриз Макси пропустит 2 матча из-за растяжения мизинца

Макси не поможет «Сиксерс» в ближайших играх.

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси получил растяжение мизинца правой руки и пропустит предстоящие два матча своей команды, которые пройдут бэк-ту-бэк.

Макси пройдет дополнительное обследование, прежде чем будет составлен план лечения. «Сиксерс» играют в гостях в Кливленде в понедельник, после чего во вторник примут «Мемфис».

Защитник повредил палец за менее чем 30 секунд до конца субботнего матча с «Атлантой», в котором его команда потерпела поражение. Он столкнулся с партнером по команде, пытаясь совершить перехват, схватился за правую руку от боли и не доиграл матч до конца.

В последние несколько недель команда играла без Пола Джорджа, который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы лиги. Джоэл Эмбиид пропустил последние четыре игры из-за растяжения косой мышцы живота.

Макси проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 29 очков и 6,7 передачи.