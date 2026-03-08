Видео
0

Тайриз Макси травмировал бросковую руку в столкновении с товарищем по команде

Макси получил повреждение.

В концовке матча против «Атланты» звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси столкнулся со своим товарищем по команде центровым Адемом Бона и травмировал правую руку.

По информации источников Тони Джонса из The Athletic, рентгеновские снимки не дали однозначного результата, и завтра будут проведены дополнительные тесты. Джонс добавляет, что после игры на руке Макси не было повязки и он, судя по всему, был «в хорошем расположении духа».

После сегодняшнего поражения в Атланте (116:125) «Филадельфия» опустилась на восьмое место Востока.

Макси проводит свой лучший сезон. Он обновляет личные рекорды, набирая 28,9 очка, 4,2 подбора, 6,7 передачи и 2 перехвата в среднем, реализуя 46% бросков с игры и 37,2% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
logoФиладельфия
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoТайриз Макси
травмы
logoАдем Бона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид пропустит еще минимум 1 неделю
7 марта, 04:44
Дэрил Мори: «3 очка – слишком много за бросок из-за дуги. В игре нет баланса»
6 марта, 21:07
Тайриз Макси: «Не буду врать – я скучаю по Джареду Маккейну»
4 марта, 16:33
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
5 минут назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
24 минуты назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
38 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
50 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем