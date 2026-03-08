Тайриз Макси травмировал бросковую руку в столкновении с товарищем по команде

Макси получил повреждение.

В концовке матча против «Атланты» звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси столкнулся со своим товарищем по команде центровым Адемом Бона и травмировал правую руку.

По информации источников Тони Джонса из The Athletic, рентгеновские снимки не дали однозначного результата, и завтра будут проведены дополнительные тесты. Джонс добавляет, что после игры на руке Макси не было повязки и он, судя по всему, был «в хорошем расположении духа».

После сегодняшнего поражения в Атланте (116:125) «Филадельфия » опустилась на восьмое место Востока.

Макси проводит свой лучший сезон. Он обновляет личные рекорды, набирая 28,9 очка, 4,2 подбора, 6,7 передачи и 2 перехвата в среднем, реализуя 46% бросков с игры и 37,2% из-за дуги.