0

Тайриз Макси избежал перелома костей кисти

У Макси нет перелома костей кисти.

Согласно медицинскому обследованию, у защитника «Филадельфии» Тайриза Макси нет перелома в растянутом мизинце правой руки, заявил главный тренер Ник Нерс перед поражением его команды от «Кливленда» со счетом 101:115.

Макси получил травму в столкновении с одноклубником Адемом Боной за 16 секунд до конца игры, в которой «Сиксерс» уступили «Атланте» (116:126). Макси сразу же схватился за правую руку, спрятав ее под майку, и направился прямо в раздевалку.

Защитник, который лидирует в НБА по общему количеству набранных очков (1767), прошел рентген и МРТ, которые показали отсутствие переломов костей кисти. 

«Никаких переломов, – сказал Нерс. – Теперь ему нужно показаться специалистам по кисти, чтобы определить, что делать дальше».

Макси растягивал тот же мизинец в прошлом сезоне, что, как признал тренер, «добавляет поводов для беспокойства». В 61 игре за «Сиксерс» он показывает карьерные рекорды, набирая в среднем 29 очков, 4,1 подбора и 6,7 передачи, в то время как команда выпала из шестерки лучших в плей-офф и опустилась на восьмое место в Восточной конференции.

Ранее стало известно, что Макси пропустит предстоящий матч «Сиксерс» с «Гриззлис».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
