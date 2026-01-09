Энтони Дэвис травмировал руку и не смог продолжить матч

Дэвис получил очередное повреждение.

Звездный форвард «Далласа » Энтони Дэвис не смог доиграть матч против «Юты» из-за травмы руки, полученной в конце четвертой четверти после контакта с форвардом «Джаз» Лаури Маркканеном.

Дэвис отправился в подтрибунное помещение за 2 минуты до конца игры, успев набрать 21 очко, 11 подборов и 4 передачи. Встреча закончилась победой «Юты» – 116:114.

Из-за различных травм форвард отыграл лишь 18 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 20,4 очка и 10,8 подбора.