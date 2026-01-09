Купер Флэгг об участии в данк-контесте: «Я больше игровой данкер, но никогда не говори никогда»
Купер Флэгг ответил на вопрос об участии в данк-контесте.
Новичок «Мэверикс» Купер Флэгг порассуждал на тему возможного участия в данк-контесте во время Звездного уик-энда НБА.
«Слушайте, я больше игровой данкер, не уверен, что из этого получится. Кто знает, никогда не говори никогда, но не уверен, смогу ли реально за что-то побороться.
Конкурс снайперов? В нашей команде есть более достойные кандидаты», – считает 1-й номер драфта-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Кертиса
