Купер Флэгг об участии в данк-контесте: «Я больше игровой данкер, но никогда не говори никогда»

Купер Флэгг ответил на вопрос об участии в данк-контесте.

Новичок «Мэверикс» Купер Флэгг порассуждал на тему возможного участия в данк-контесте во время Звездного уик-энда НБА .

«Слушайте, я больше игровой данкер, не уверен, что из этого получится. Кто знает, никогда не говори никогда, но не уверен, смогу ли реально за что-то побороться.

Конкурс снайперов? В нашей команде есть более достойные кандидаты», – считает 1-й номер драфта-2025.