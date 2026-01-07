19

На Энтони Дэвиса претендуют «Атланта», «Голден Стэйт», «Милуоки» и «Торонто»

Четыре клуба НБА заинтересованы в обмене на Энтони Дэвиса.

В случае обмена Энтони Дэвиса у «Далласа» уже готов набор потенциальных вариантов. По информации The Athletic, четыре клуба – «Атланта», «Торонто», «Голден Стэйт» и «Милуоки» – уже проявили разную степень заинтересованности в сделке.

Наиболее проработанным выглядит сценарий с «Хокс», которые ищут варианты обмена Трэя Янга. Дэвис мог бы стать частью большой сделки, где Янг будет использован для балансировки зарплат. «Атланта» также могла бы использовать любую финансовую гибкость, полученную после обмена своего разыгрывающего, чтобы сделать ставку на Дэвиса.

«Рэпторс» хочет усилить переднюю линию, но «Маверикс» вряд ли захотят получать долгосрочные контракты взамен.

«Уорриорз» испытывают сложности с подбором подходящего по зарплате пакета активов для Дэвиса. Поскольку они не готовы включать в сделку Джимми Батлера или Дрэймонда Грина, обмен на центрового «Далласа» практически невозможен.

У «Бакс» также могут возникнуть проблемы с подбором нужных активов, так как клуб не намерен обменивать своего лидера Янниса Адетокумбо и обладают небольшим запасом драфт‑пиков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
