После обмена Трэя Янга «Атланта» нацелена на приобретение Энтони Дэвиса

«Хоукс» обменяли Янга и хотят заполучить Дэвиса.

По информации инсайдера Шэмса Чарании , звездный форвард «Далласа » Энтони Дэвис является тем, кого хочет заполучить «Атланта » после обмена разыгрывающего Трэя Янга в «Вашингтон».

Сделка по Янгу предоставила «Хоукс» дополнительную финансовую гибкость для приобретения игрока с крупным контрактом в ближайшие несколько месяцев, и Дэвис является их главной целью.

Также отдельно отмечается, что у «Атланты» есть ценный пик первого раунда предстоящего драфта: «Хоукс» получат лучший выбор среди пиков «Милуоки» и «Нового Орлеана».