После обмена Трэя Янга «Атланта» нацелена на приобретение Энтони Дэвиса
«Хоукс» обменяли Янга и хотят заполучить Дэвиса.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис является тем, кого хочет заполучить «Атланта» после обмена разыгрывающего Трэя Янга в «Вашингтон».
Сделка по Янгу предоставила «Хоукс» дополнительную финансовую гибкость для приобретения игрока с крупным контрактом в ближайшие несколько месяцев, и Дэвис является их главной целью.
Также отдельно отмечается, что у «Атланты» есть ценный пик первого раунда предстоящего драфта: «Хоукс» получат лучший выбор среди пиков «Милуоки» и «Нового Орлеана».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
