Форвард «Кливленда» Макс Струс пропустит еще минимум месяц.

«Кливленд » официально сообщил, что форвард Макс Струс не сможет выйти на площадку еще как минимум месяц – он продолжает восстанавливаться после операции на левой стопе.

Струс получил перелом стопы еще в предсезонке и был прооперирован 26 августа. Изначально предполагалось, что реабилитация займет 3-4 месяца, однако свежие снимки показали, что для полного заживления требуется больше времени.

В течение следующих четырех недель игрок будет находиться под наблюдением хирурга и медицинского штаба клуба.