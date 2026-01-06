16

Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек

Рейтинг лучших команд НБА на 12-й неделе чемпионата.

НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 11-й недели чемпионата. «Сан‑Антонио» остался на 1-й строчке. «Денвер», лишившийся большинства ключевых игроков, упал на 6 строчек. Больше всего (+4) поднялся «Портленд».

Запад продолжает выигрывать у Востока по очным встречам (82-72), несмотря на неудачную неделю (12-16).

Полный рейтинг:

  1. «Сан-Антонио» (предыдущее место – 1)

  2. «Оклахома» (2)

  3. «Детройт» (5)

  4. «Хьюстон» (6)

  5. «Миннесота» (7)

  6. «Нью-Йорк» (4)

  7. «Бостон» (8)

  8. «Финикс» (10)

  9. «Денвер» (3)

  10. «Лейкерс» (9)

  11. «Майами» (13)

  12. «Торонто» (12)

  13. «Филадельфия» (14)

  14. «Орландо» (11)

  15. «Кливленд» (16)

  16. «Голден Стэйт» (15)

  17. «Атланта» (18)

  18. «Мемфис» (17)

  19. «Клипперс» (22)

  20. «Портленд» (24)

  21. «Юта» (19)

  22. «Милуоки» (25)

  23. «Шарлотт» (20)

  24. «Чикаго» (23)

  25. «Даллас» (26)

  26. «Бруклин» (21)

  27. «Вашингтон» (28)

  28. «Новый Орлеан» (27)

  29. «Сакраменто» (29)

  30. «Индиана» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
