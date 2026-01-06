Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек

Рейтинг лучших команд НБА на 12-й неделе чемпионата.

НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 11-й недели чемпионата. «Сан‑Антонио» остался на 1-й строчке. «Денвер», лишившийся большинства ключевых игроков, упал на 6 строчек. Больше всего (+4) поднялся «Портленд».

Запад продолжает выигрывать у Востока по очным встречам (82-72), несмотря на неудачную неделю (12-16).

Полный рейтинг: