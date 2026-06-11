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  4. НБА. Финал. Добивание Ануноби помогло «Нью-Йорку» вырвать победу у «Сан-Антонио» в четвертом матче серии

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НБА. Финал. Добивание Ануноби помогло «Нью-Йорку» вырвать победу у «Сан-Антонио» в четвертом матче серии
11 июня в НБА прошел четвертый матч финальной серии.

«Нью-Йорк» отыграл 29-очковое отставание в четвертом матче против «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Финал

В серии впереди «Никс» – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
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Комментарии

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Можно вывезти Фокса из Сакраменто, конечно
Мы сегодня посмотрели какую-то историческую #####
Ну красавцы Никс. Если это не сердце чемпиона, то я уж и ее знаю
Камбэк с 3-1 от САС думаю не стоит ожидать, нет еще такого опыта у пацанов
Так слить +27 после половины - это надо постараться.
САС шикарно поливали в первой половине - поверили что так же полетит во второй половине, но не тут то было.
А то, что сделал Фокс в последней атаке - это шок просто, нет никаких слов..

Никс красавцы, заслужили эту победу, без каких-либо вопросов - Ануноби забожил в этом матче.
ОтветКирилл
Так слить +27 после половины - это надо постараться. САС шикарно поливали в первой половине - поверили что так же полетит во второй половине, но не тут то было. А то, что сделал Фокс в последней атаке - это шок просто, нет никаких слов.. Никс красавцы, заслужили эту победу, без каких-либо вопросов - Ануноби забожил в этом матче.
52-81 по ходу матча
Билет на игру стоит таких безумных денег, что лучше в записи с торрентов с утра посмотрю
Ответjjeka
Билет на игру стоит таких безумных денег, что лучше в записи с торрентов с утра посмотрю
мудрое решение, поддерживаю
Ответjjeka
Билет на игру стоит таких безумных денег, что лучше в записи с торрентов с утра посмотрю
Любой так в Сызране скажет)
Какой Фокс дибилушка, боже....
Это самый тупорылый плэй в истории баскетбола от Фокси
ОтветCash_flow
Это самый тупорылый плэй в истории баскетбола от Фокси
Сука, кааааакой же он туууупицаааа
ОтветCash_flow
Это самый тупорылый плэй в истории баскетбола от Фокси
Смит бы поспорил
Мда, имея преимущество и 24 секунды на атаку этот глупый мальчик из Сакраменто бежит забивать лей-ап. Фантастическая концовка.
ОтветНеназванный эксперт
Мда, имея преимущество и 24 секунды на атаку этот глупый мальчик из Сакраменто бежит забивать лей-ап. Фантастическая концовка.
Джей Ар вселился в него
Я видел это своими глазами. Просто нет слов, вау.
ОтветG.H.O.S.T.
Я видел это своими глазами. Просто нет слов, вау.
Бро, своими глазами – это там на арене надо быть. А так в инет-трансляции и мы видели
Ответalexem181
Бро, своими глазами – это там на арене надо быть. А так в инет-трансляции и мы видели
Согласен. На арене ещё лучше. Но, я имел ввиду прямой эфир, когда понимаешь, что это происходит здесь и сейчас. Это другое ощущение от просмотра в записи.
Фокс это жесть , убегай в угол и жди фола на себе
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