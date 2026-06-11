НБА. Финал. Добивание Ануноби помогло «Нью-Йорку» вырвать победу у «Сан-Антонио» в четвертом матче серии
11 июня в НБА прошел четвертый матч финальной серии.
«Нью-Йорк» отыграл 29-очковое отставание в четвертом матче против «Сан-Антонио».
Финал
В серии впереди «Никс» – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
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Камбэк с 3-1 от САС думаю не стоит ожидать, нет еще такого опыта у пацанов
САС шикарно поливали в первой половине - поверили что так же полетит во второй половине, но не тут то было.
А то, что сделал Фокс в последней атаке - это шок просто, нет никаких слов..
Никс красавцы, заслужили эту победу, без каких-либо вопросов - Ануноби забожил в этом матче.