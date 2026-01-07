НБА. 42 очка Трэя Мерфи не помогли «Новому Орлеану» обыграть «Лейкерс», «Мемфис» вырвал победу у «Сан-Антонио» и другие результаты
7 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
42 очка Трея Мерфи не спасли «Новый Орлеан» от поражения в матче с «Лейкерс».
«Мемфис» вырвал победу у «Сан-Антонио» в напряженной концовке.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
