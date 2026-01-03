33+6+5 от Донована Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Денвер»

Донован Митчелл привел «Кавальерс» к победе над «Наггетс».

«Кливленд» обыграл обескровленный травмами «Денвер» у себя дома – 113:108.

Ключевую роль в матче сыграл лидер команды защитник Донован Митчелл. На его счету 33 очка, 6 подборов, 5 передач на 4 потери и 1 перехват. Митчелл реализовал 14 из 24 бросков с игры и 5 из 12 трехочковых.

Со стороны соперника выделялся разыгрывающий Джамал Мюррэй. В его активе 34 очка (12 из 28 с игры, 6 из 12 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 6 подборов и 7 передач.