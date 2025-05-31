МБА-МАИ расстанется с Евгением Минченко
Евгений Минченко покинет МБА-МАИ.
Московский клуб не будет предлагать Минченко (30 лет, 215 см) новый контракт, и центровой станет свободным агентом.
Минченко провел за МБА два сезона и помог команде завоевать бронзу Кубка Росси-2025. В нынешнем сезоне центровой набирал 5,8 очка и делал 4,8 подбора в среднем за матч.
До перехода в МБА Минченко выступал за «Автодор», «Купол-Родники», «Самару» и «Рязань».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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