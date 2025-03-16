Билл Симмонс: «Тандер» – гребаные животные»
«То, что меня снова и снова поражает в «Оклахоме» – это то, как чертовски сильно они выкладываются, насколько они физически подготовлены и хороши в защите, как они размениваются и насколько стабильно выдают высочайший уровень интенсивности и бескомпромиссности.
Об этом говорил Тейтум, об этом говорил Джейлен Браун: мы не смогли соответствовать их настрою. Вот почему эта команда выглядела такой особенной в регулярном сезоне. Это просто гребаные животные! Когда ты смотришь на них, кажется, что каждый парень в этой команде выкладывается по полной, сходит с ума. Если ты не готов к этому, это сразу заметно. Ты можешь сопротивляться, но они снова нападают. Ты можешь отыгрываться, а они снова давят. Они снова и снова заставляют команды выглядеть плохо просто благодаря тому, как усердно играют», – сказал Билл Симмонс.
«Оклахома» лидирует в НБА по разнице в счете – +12,5. У них 9-й относительный рейтинг эффективности защиты в истории.
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