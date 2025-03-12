Богдан Богданович: «Олимпиакос» и «Панатинаикос» — главные претенденты на победу в Евролиге»
Богдан Богданович дал прогноз на «Финал четырех» Евролиги.
«О, Боже! Я ничего не угадал в прошлом году, и вы снова меня спрашиваете. Я должен назвать «Партизан», потому что это моя команда. Они хороши. Я думаю, что к концу сезона они станут лучше. «Олимпиакос», конечно, и «Панатинаикос» — главные претенденты.
Все хотят попасть в этот «Финал четырех». Не знаю, кому отдать четвертое место, не думаю, что «Парижу» удастся пройти. Думаю, что «Фенербахче» будет четвертой командой.
Я надеюсь, что «Фенербахче» и «Партизан» выйдут в финал, но это будет тяжело», – сказал защитник «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Amerikanos24
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